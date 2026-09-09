Maconha é destruída em área rural de Cerro Corá

Dez hectares estavam prontos para a colheita e outros cinco ainda estavam em fase de crescimento

Uma operação antidrogas destruiu 15 hectares de plantações de maconha no distrito de Cerro Corá, no Paraguai. A ação foi realizada na segunda-feira (7), em uma propriedade rural da região. A operação ocorreu das 11h30 às 17h e contou com agentes do Departamento Especializado de Combate ao Tráfico de Drogas e Crimes Correlatos, da Divisão Regional nº 13. A ação fez parte do plano Sumar.

Durante as buscas em uma área de mata, os policiais localizaram três terrenos usados para o cultivo ilegal. Dez hectares estavam prontos para a colheita, enquanto outros cinco hectares estavam em fase de crescimento. Além das plantações, três acampamentos improvisados foram destruídos pelas equipes.

Utensílios domésticos encontrados no local também foram queimados durante a operação, que foi supervisionada pelo Ministério Público paraguaio.