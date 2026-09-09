Maconha é destruída em área rural de Cerro Corá

Operação antidrogas elimina 15 hectares de plantações

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Dez hectares estavam prontos para a colheita e outros cinco ainda estavam em fase de crescimento

Uma operação antidrogas destruiu 15 hectares de plantações de maconha no distrito de Cerro Corá, no Paraguai. A ação foi realizada na segunda-feira (7), em uma propriedade rural da região. A operação ocorreu das 11h30 às 17h e contou com agentes do Departamento Especializado de Combate ao Tráfico de Drogas e Crimes Correlatos, da Divisão Regional nº 13. A ação fez parte do plano Sumar.

Durante as buscas em uma área de mata, os policiais localizaram três terrenos usados para o cultivo ilegal. Dez hectares estavam prontos para a colheita, enquanto outros cinco hectares estavam em fase de crescimento. Além das plantações, três acampamentos improvisados foram destruídos pelas equipes.

Utensílios domésticos encontrados no local também foram queimados durante a operação, que foi supervisionada pelo Ministério Público paraguaio.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Humor, coragem e música marcam o 62º Podcast Na Boca do Povo

Josimar Palácio - 0
Podcast recebeu Edi Micorelli, Gizele Viana e Vado Fernandes em uma noite de histórias, entretenimento e informação O 62º episódio do Podcast Na Boca do...
Leia mais

Funsat oferece 833 vagas de emprego nesta quinta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
vagas de emprego, distribuídas em 120 atividades profissionais e anunciadas por 128 empresas de Campo Grande. O encaminhamento para entrevistas é gratuito e depende da...
Leia mais

BONITO: Prefeito sanciona lei que oficializa ASSEB como entidade de utilidade pública.

ANELISE PEREIRA - 0
A Associação Empresarial de Bonito (ASSEB) foi oficialmente declarada de utilidade pública municipal. A medida foi sancionada pelo prefeito Josmail Rodrigues por meio da...
Leia mais

Prefeitura assina nesta quarta ordem de serviço para reordenamento na Euler com Tamandaré 

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande e o Governo de Mato Grosso do Sul assinam, nesta quarta-feira (9), a Ordem de Serviço para o início...
Leia mais