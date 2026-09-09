Sejuv oferece cursos gratuitos de Cílios Tufinhos e Inteligência Artificial

A Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) está com inscrições abertas para dois novos cursos gratuitos voltados a jovens a partir de 15 anos. As capacitações começam na próxima semana e oferecem oportunidades de qualificação profissional, desenvolvimento de novas habilidades e contato com ferramentas que podem contribuir para a geração de renda e o mercado de trabalho.

Entre as opções está o curso de Cílios Tufinhos, que será realizado de 14 a 18 de setembro, das 8h às 11h, na sede da SEJUV. A formação é voltada a quem deseja aprender uma nova atividade e ampliar as possibilidades de atuação profissional e geração de renda.

Já os jovens interessados em tecnologia poderão participar do curso “IA no Cotidiano”, promovido pela SEJUV em parceria com o Parktec. A capacitação será realizada de 16 a 18 de setembro, das 19h às 21h30, na sede do Parktec, na Avenida Rachid Neder, 760, no bairro Monte Castelo.

Durante o curso, os participantes terão contato com conceitos básicos de Inteligência Artificial, incluindo o funcionamento da tecnologia, suas possibilidades e limitações, além de orientações sobre privacidade e proteção de dados. A programação também prevê atividades práticas sobre o uso de ferramentas de IA no ambiente de trabalho e a elaboração de prompts de forma mais eficiente.

As duas capacitações são gratuitas e têm vagas limitadas. Podem participar jovens a partir de 15 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site da SEJUV: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br.

Serviço

Cílios Tufinhos

Data: 14 a 18 de setembro

Horário: 8h às 11h

Local: Sede da SEJUV

IA no Cotidiano

Data: 16 a 18 de setembro

Horário: 19h às 21h30

Local: Parktec – Avenida Rachid Neder, 760, Monte Castelo