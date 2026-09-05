Delcídio Amaral apresenta projeto de governo e reúne lideranças para lançamento de candidaturas em Mato Grosso do Sul

A Federação Renovação Solidária, formada pelo PRD e pelo Solidariedade, realiza neste sábado, 5 de setembro, o lançamento das candidaturas majoritárias e proporcionais para as eleições de 2026. O encontro acontece no Hotel Vale Verde, em Campo Grande.

O evento tem como destaque a candidatura de Delcídio do Amaral ao Governo de Mato Grosso do Sul, pela federação, e a apresentação das propostas do programa “MS de Todos”.

Com experiência no setor de energia e passagem pelo Senado Federal, Delcídio apresenta uma proposta de gestão que busca combinar planejamento, tecnologia e fortalecimento dos serviços públicos. Entre as prioridades divulgadas estão a melhoria da saúde, a valorização dos profissionais da educação, o reforço da segurança e a modernização da infraestrutura.

Na saúde, o programa prevê ampliar a atenção básica, fortalecer hospitais regionais e regionalizar atendimentos especializados, com o objetivo de aproximar os serviços da população do interior.

Na educação, a proposta destaca a valorização dos professores, o uso de tecnologia e o fortalecimento do ensino profissionalizante, buscando preparar os jovens para o ensino superior e o mercado de trabalho.

Na segurança pública, Delcídio defende o uso de tecnologia e inteligência, incluindo monitoramento da fronteira e integração das forças de segurança.

Na infraestrutura, o plano apresenta medidas para integrar os diferentes modais de transporte, fortalecer a Rota Bioceânica e ampliar investimentos na recuperação de rodovias estaduais e estradas vicinais.

O lançamento também será uma oportunidade para apresentar os nomes que disputarão as vagas ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. Picarelli e Valter da Comagran são nomes fortíssimos do PRD no Estado e prometem ser destaque nessas eleições.

A proposta da federação é apresentar ao eleitorado um projeto de governo com foco em planejamento, desenvolvimento regional e melhoria dos serviços públicos, colocando em debate as prioridades para Mato Grosso do Sul no período de 2027 a 2030.