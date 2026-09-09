Mãe exige justiça após filho ser executado na fronteira

Miguel Ángel Romero, de 36 anos, foi encontrado morto em uma área aberta do bairro Jardín Aurora

A mãe de Miguel Ángel Romero, de 36 anos, exigiu justiça após o filho ser encontrado morto em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O corpo estava em uma área aberta do bairro Jardín Aurora, ao lado de um Nissan Tiida prata com as portas abertas. Segundo María Epifania Romero, o filho havia relatado que estava recebendo ameaças dias antes do crime. Ele teria contado à mãe que era ameaçado na casa onde vivia com a nova companheira, na região de Chiriguelo, distrito de Cerro Corá.

O médico legista Lucas Riveros informou que Miguel Ángel foi atingido por 11 disparos em diferentes partes do corpo. Três ferimentos estavam na parte posterior da cabeça e, conforme a análise inicial, teriam sido provocados à queima-roupa. O exame também apontou que cerca de 80% do corpo apresentava queimaduras, sendo aproximadamente 40% carbonizado.

A causa da morte foi apontada como choque neurogênico provocado pelos disparos, e a investigação deverá apurar a autoria e a motivação do crime.