Vasco vence Atlético-PI novamente e garante vaga na final

Finalistas e demais semifinalistas já estão garantidos na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2027

O Vasco garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino A2 ao golear novamente o Atlético-PI, desta vez por 4 a 0, na noite de segunda-feira (7), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O resultado confirmou a melhor campanha do Cruzmaltino na competição.

As vascaínas já haviam vencido o primeiro confronto da semifinal por 4 a 1, em Teresina. Com a vantagem construída fora de casa, o time carioca voltou a dominar o adversário e abriu o placar aos 29 minutos, com Carolzinha, em chute forte após cobrança de escanteio.

O Vasco ampliou rapidamente com Vanessa Arce, aos 32 minutos, após assistência de Lourdes González. Seis minutos depois, Lourdes aproveitou falha da defesa adversária e marcou o terceiro. A atacante paraguaia chegou a ter dois gols anulados por impedimento durante a partida.

Na segunda etapa, Vanessa Arce voltou a marcar, aos 27 minutos, após cruzamento de Lourdes. O Atlético-PI ainda teve um gol anulado nos minutos finais. Na decisão, o Vasco enfrentará o Itabirito, que eliminou o Minas Brasília com uma goleada por 4 a 1. As datas dos jogos serão definidas pela CBF, e o Vasco fará em casa o segundo duelo da final.