Homem desiste de sair com garota de programa e perde fortuna em dinheiro

Ameaçado por suposto faccionado, homem paga R$ 1,4 mil por programa que não ocorreu

Um homem de 30 anos perdeu R$ 1,4 mil após desistir de um encontro com uma acompanhante em Sidrolândia. A vítima teria percebido, ao chegar ao endereço combinado, que a mulher não era a mesma das fotos enviadas durante a negociação. Ele encontrou o perfil da acompanhante em um site adulto e iniciou contato pelo WhatsApp. Após combinar o encontro, ele foi até uma residência no bairro Sidrolar, mas decidiu ir embora ao perceber a diferença.

Pouco depois, a vítima começou a receber mensagens de outro número, de um homem que se identificou como integrante do PCC. O suspeito alegou que a acompanhante havia sofrido prejuízo e exigiu três pagamentos de R$ 470 como suposta compensação. Para intimidar o homem, o criminoso enviou dados pessoais da vítima. Com medo, ele realizou os três pagamentos via PIX, sendo dois destinados a uma pessoa física e um para uma conta empresarial. Depois, bloqueou o contato e procurou a Polícia Civil.