NOVA ALVORADA DO SUL: Merenda escolar de verdade é assim!

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Por aqui, a criançada tem comida gostosa, nutritiva e feita com muito carinho todos os dias!

São mais de 8.400 refeições servidas diariamente, chegando a cerca de 168 mil refeições por mês. E não é só quantidade: tem proteína, frutas, verduras, alimentos da agricultura familiar e muita variedade no prato.

Tudo preparado com cuidado pelas nossas merendeiras, seguindo os cuidados de higiene e pensando sempre no que realmente importa: alimentar bem nossas crianças para que elas possam aprender, crescer e se desenvolver. Arrasta pro lado e dá uma olhada em como é feita a nossa merenda!

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Jovem é morto a tiros em Nova Casa Verde

Milton - 0
Polícia Civil investiga o crime registrado na noite de segunda-feira (7) A PMMS registrou um homicídio na noite de segunda-feira (7), no distrito de Nova...
Leia mais

Mosca-branca aumenta risco para a soja

Milton - 0
Pesquisador alerta para maior pressão da Bemisia tabaci com o avanço do calor e da estiagem A mosca-branca deve exigir atenção redobrada dos produtores de...
Leia mais

Culinária boliviana pauta oficina gratuita no Jardim Tarumã  

ANELISE PEREIRA - 0
O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) oferta, nesta quarta-feira (9), uma oficina gratuita de culinária no bairro Jardim Tarumã. O curso focará na...
Leia mais

Homem desiste de sair com garota de programa e perde fortuna em dinheiro

Milton - 0
Ameaçado por suposto faccionado, homem paga R$ 1,4 mil por programa que não ocorreu Um homem de 30 anos perdeu R$ 1,4 mil após desistir...
Leia mais