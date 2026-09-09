NOVA ALVORADA DO SUL: Merenda escolar de verdade é assim!

Por aqui, a criançada tem comida gostosa, nutritiva e feita com muito carinho todos os dias!

São mais de 8.400 refeições servidas diariamente, chegando a cerca de 168 mil refeições por mês. E não é só quantidade: tem proteína, frutas, verduras, alimentos da agricultura familiar e muita variedade no prato.

Tudo preparado com cuidado pelas nossas merendeiras, seguindo os cuidados de higiene e pensando sempre no que realmente importa: alimentar bem nossas crianças para que elas possam aprender, crescer e se desenvolver. Arrasta pro lado e dá uma olhada em como é feita a nossa merenda!