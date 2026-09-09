Lula pede quebra de sigilo em investigação do Banco Master

Lula cobra transparência em meio à crise envolvendo o STF

Milton
Publicado por Milton
Foto: Evaristo Sa

Decisão de Flávio Dino também recolocou Andrei Rodrigues no comando da Polícia Federal após afastamento determinado por André Mendonça

O presidente Lula pediu nesta quarta-feira (9) a quebra imediata do sigilo das investigações envolvendo o Banco Master. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a gravidade do caso exige transparência e esclarecimentos à população. Lula defendeu que os nomes de todos os envolvidos sejam divulgados, independentemente de posição ou influência. Segundo o presidente, o Brasil precisa conhecer a verdade sobre o caso e evitar vazamentos seletivos que possam interferir no cenário político.

A manifestação ocorre em meio a uma nova crise no Supremo Tribunal Federal (STF). Mais cedo, o ministro Flávio Dino determinou o retorno de Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal, após seu afastamento cautelar por decisão do ministro André Mendonça. Dino também determinou a reintegração de Leandro Almada de Castro ao cargo de diretor de Inteligência da PF.

A decisão menciona um encontro envolvendo o ministro Mendonça e o banqueiro Daniel Vorcaro, ampliando a tensão entre integrantes da Corte em torno das investigações.

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