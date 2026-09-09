Tarado é flagrado se masturbando em frente a colégio

Guarda Civil conduz pervertido à delegacia após flagrante

Tarado foi flagrado se masturbando na manhã desta quarta-feira (9), dentro de um carro estacionado em frente a um colégio de Campo Grande. A situação ocorreu durante o horário de entrada e saída dos alunos. Segundo pais de estudantes, o pervertido estacionava o veículo diariamente em frente à escola.

Testemunhas afirmam que o comportamento vinha sendo observado desde abril, aumentando a preocupação entre as famílias. Um vídeo registrado por testemunhas mostra uma mãe abrindo a porta do veículo e encontrando o homem se masturbando. Ao ser descoberto, ele tentou deixar o local, mas um dos pais utilizou o próprio carro para impedir a fuga.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da Ronda Escolar da Guarda Civil Metropolitana. O maníaco foi conduzido após a abordagem, e a situação deverá ser apurada pelas autoridades competentes.