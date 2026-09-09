Obra do Aeroporto de Dourados é reajustada em R$ 2,9 milhões

Reajuste foi autorizado pela Seilog-MS e registrado no Portal da Transparência

A obra de ampliação do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, teve um reajuste de R$ 2.918.753,89. O acréscimo foi autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog-MS) e publicado nesta quarta-feira (9). O reajuste consta na nota de empenho 2026NE000378, em nome da Engetal Engenharia e Construções Ltda., empresa responsável pelo contrato. Com o aumento, o valor inicialmente previsto de R$ 38.699.999,73 passou para R$ 41.618.753,62.

Segundo o Portal da Transparência, os recursos para cobrir o acréscimo são provenientes de uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil. O contrato segue em execução, enquanto a justificativa para o reajuste ainda não foi divulgada nos documentos públicos. A segunda etapa das obras do aeroporto é conduzida pelo Governo de Mato Grosso do Sul e inclui melhorias na estrutura aeroportuária.

A primeira fase, concluída com R$ 97 milhões em recursos federais, permitiu a operação de aeronaves maiores e a retomada dos voos comerciais regulares em setembro de 2025.