EUA resgatam 163 crianças desaparecidas em operação contra a exploração e tráfico de menores

Autoridades dos EUA anunciaram no final de agosto que resgataram 163 crianças que estavam desaparecidas durante uma operação de cinco dias que identificou casos de abuso, exploração e tráfico de menores. As vítimas tinham entre dois meses e 17 anos e foram localizadas na Flórida, em outros estados americanos, em Porto Rico e em 12 países, incluindo o Brasil.

A operação, chamada Operation Statewide Shield, foi liderada pelo Departamento de Aplicação da Lei da Flórida (FDLE). Segundo as autoridades, a operação utilizou informações de inteligência em tempo real e equipes de campo para encontrar os menores e encaminhá-los imediatamente a serviços de proteção e atendimento especializado.

De acordo com o gabinete do procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, muitas das crianças resgatadas haviam sido submetidas a diferentes níveis de abuso, negligência, exploração ou contato com outras atividades criminosas, incluindo tráfico humano.

“Muitas dessas crianças foram vítimas de pessoas que atacam os mais vulneráveis”, afirmou Uthmeier ao anunciar os resultados da operação. Segundo ele, os menores foram colocados em segurança e passaram a receber os cuidados necessários após o resgate.

A maior parte das crianças foi encontrada em diferentes regiões da Flórida. Foram 46 resgates na área de Tampa Bay, 41 em Miami, 32 em Jacksonville, 21 em Orlando, 12 em Fort Myers, oito em Pensacola e três em Tallahassee.

As buscas também alcançaram o Alabama, Califórnia, Ohio, Nova York, Carolina do Norte, Tennessee e Porto Rico. Fora dos Estados Unidos, crianças relacionadas aos casos foram localizadas no Brasil, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Finlândia, Gana, Guatemala, Itália, Jamaica, México, Espanha e Taiwan.

A operação também resultou em prisões. Segundo as autoridades, um dos suspeitos era procurado por crimes de natureza sexual contra menores e por interferência na guarda de uma criança. Outro foi preso por acusação de ato sexual ilegal envolvendo uma vítima entre 12 e 16 anos. Um terceiro suspeito foi detido por interferência em caso de custódia e resistência à polícia.

A Operation Statewide Shield foi descrita pelo governo da Flórida como a primeira iniciativa estadual desse tipo e a maior operação de recuperação de crianças desaparecidas já realizada no estado.