Prefeitura inicia curso de formação para novos GCM

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), iniciou nesta terça-feira (8) as atividades do 4º Curso de Formação da Guarda Civil Metropolitana (GCM). A nova turma é composta por 30 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe, que agora avançam para uma das etapas decisivas do processo de ingresso na instituição.

Com 760 horas-aula e previsão de conclusão em dezembro de 2026, a formação reúne conteúdos teóricos e atividades práticas voltados à preparação dos futuros guardas para o desempenho das atribuições inerentes à função. Durante o período, os alunos serão submetidos a uma rotina de capacitação destinada ao desenvolvimento dos conhecimentos, técnicas e competências necessárias para a atuação profissional.

Os 30 candidatos foram convocados por meio de edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), após serem considerados recomendados na etapa de investigação social. O Curso de Formação corresponde à sexta etapa do concurso público e possui caráter classificatório e eliminatório.

Para avançar no certame, os candidatos deverão concluir a formação atendendo aos critérios estabelecidos no edital. Entre as exigências estão frequência mínima de 90% das atividades, média final igual ou superior a 60 pontos e aprovação nos requisitos previstos para as avaliações práticas.

Durante toda a formação, os alunos deverão manter dedicação exclusiva ao curso. Conforme as regras do concurso, nesse período será concedida bolsa-auxílio correspondente a 50% do vencimento inicial do cargo de Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe, calculada proporcionalmente aos dias de participação nas atividades.

A realização de uma nova turma integra o processo de fortalecimento da estrutura da segurança pública municipal. A formação de novos profissionais amplia a capacidade operacional da Guarda Civil Metropolitana e contribui para reforçar, de forma planejada e permanente, a presença da instituição nas sete regiões urbanas de Campo Grande, bem como nos dois distritos, tanto nas ações preventivas quanto na proteção do patrimônio público e no atendimento à população.

Para o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, o investimento na formação dos novos integrantes é fundamental para preparar profissionais capacitados e ampliar a atuação da Guarda no município.

“Estamos formando novos servidores para uma missão que exige preparo, responsabilidade e compromisso com a população. Esse processo não representa apenas a chegada de novos integrantes à Guarda Civil Metropolitana, mas o fortalecimento de uma política permanente de segurança para Campo Grande. Quanto mais qualificada e estruturada estiver a nossa Guarda, maior será a nossa capacidade de atuar de forma preventiva, proteger o patrimônio público e estar presente onde o cidadão precisa”, destaca Gonzaga.