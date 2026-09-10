Julgamento de “Pablo Escobar brasileiro” é retomado na Bélgica

Caso de ex-major de MS acusado de tráfico avança na Justiça belga

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Sérgio Roberto de Carvalho e outros 30 acusados respondem por esquema de envio de cocaína do Brasil para a Europa

O julgamento do ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, foi retomado nesta terça-feira (8), na Bélgica. Vulgo “Pablo Escobar brasileiro” é acusado de integrar uma organização criminosa responsável pelo tráfico internacional de drogas. Outros 30 réus também respondem ao processo.

A audiência ocorre após a substituição dos três juízes que conduziam o caso. O Tribunal de Apelação de Ghent decidiu que os magistrados anteriores não poderiam continuar à frente do julgamento. A defesa também voltou a questionar provas, documentos apresentados pelo Ministério Público e as condições do espaço destinado aos acusados.

O processo teve início em 15 de setembro de 2025, mas foi interrompido diversas vezes por conflitos entre defesa e Justiça. Carvalho foi preso na Hungria, em 2023, usando um passaporte mexicano falso, e posteriormente transferido para a Bélgica, onde permanece detido. No período da tarde, o Ministério Público deve apresentar suas alegações.

Segundo investigações, a organização teria enviado pelo menos 45 toneladas de cocaína do Brasil para portos europeus, principalmente Antuérpia, na Bélgica, e Roterdã, na Holanda. A Polícia Federal estima que Carvalho tenha movimentado cerca de R$ 2,25 bilhões entre 2018 e 2020.

O ex-major foi expulso da PM de MS em 2018 e possui condenações anteriores por tráfico e lavagem de dinheiro.

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