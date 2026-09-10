Atenção condutor: Reordenamento viário altera trânsito no Caiçara

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) já iniciou o novo reordenamento viário na Região Urbana do Lagoa, com alterações na circulação de veículos no bairro Caiçara. As intervenções têm como objetivo organizar o trânsito, distribuir melhor o fluxo entre as ruas e ampliar a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres.

Entre as principais alterações está a implantação de sentido único na Rua Melvin Jones e na Rua Petrópolis. As duas vias passam a funcionar de forma integrada, com cada uma atendendo a um sentido de circulação. A mudança permite distribuir melhor o fluxo de veículos e reduzir conflitos no trânsito.

Na Rua Petrópolis, a alteração ocorre no trecho entre a Rua Melvin Jones e a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, que passa a integrar esse novo sistema de circulação.

Já a Rua São Jerônimo terá duplo sentido de circulação na primeira quadra, no trecho mais próximo à Rua Melvin Jones. Com a mudança, os veículos poderão trafegar nos dois sentidos, facilitando o acesso e a ligação com as demais vias do bairro.

A Rua Aniceto da Costa Rondon também faz parte do reordenamento e recebe adequações na circulação e na sinalização para acompanhar a nova configuração viária da região.

Como parte das medidas de segurança, a Agetran já implantou uma travessia elevada para pedestres, que facilita a travessia e contribui para a redução da velocidade dos veículos no local.

Durante a execução dos serviços, algumas vias poderão ter interdições temporárias para a implantação da nova sinalização e realização das adequações. Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas e auxiliar na organização do fluxo.

A Agetran orienta quem circula pelo bairro a redobrar a atenção, observar a sinalização e respeitar os novos sentidos das vias. As intervenções integram as ações de reordenamento viário realizadas pela Agência para melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar mais segurança aos usuários das ruas de Campo Grande.