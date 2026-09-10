PF mira suspeitas de desvio de verbas para filme sobre Bolsonaro

Ministro Flávio Dino autorizou buscas e apreensões contra 29 investigados

O Ministro do STF Flávio Dino, autorizou a Polícia Federal a deflagrar nesta quinta-feira (10) a operação Make Up. A ação investiga suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. Entre os alvos está o deputado federal Mário Frias (PL-SP), que foi submetido a mandado de busca e apreensão. Segundo a investigação, recursos destinados ao Instituto Conhecer Brasil e à Academia Nacional de Cultura teriam sido usados para outras finalidades.

A Controladoria-Geral da União aponta que o Instituto recebeu R$ 2 milhões por meio de emendas parlamentares. A PF investiga contratos que teriam sido utilizados de forma irregular e possível direcionamento de valores para despesas relacionadas ao filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. Na decisão, Dino determinou ainda o recolhimento dos passaportes de 29 investigados e proibiu viagens internacionais sem autorização judicial e contato entre os envolvidos.

As atividades financeiras de duas entidades foram suspensas, enquanto outras empresas ficaram impedidas de firmar novos contratos com o poder público.