As inscrições para a 17ª Edição da Copa Cassems começam no dia 9 e vão até o dia 27 de setembro.

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) abre inscrições para a 17ª edição da Copa Saúde Cassems. Os interessados em disputar o campeonato podem inscrever sua (s) equipes até 27 de setembro.

O valor da inscrição é R$ 300,00 e pode ser feita por meio PIX ou transferência bancária. A inscrição e o pagamento deverão ser realizados no site oficial copa-saude.app.cassems.com.br na opção “Inscrições”.

Para participar, os atletas devem ser beneficiários titulares, dependentes naturais, agregados dos titulares e participantes dos quadros permanentes dos municípios de Mato Grosso do Sul ou colaboradores da Cassems, respeitando o limite máximo de 5 (cinco) inscritos nessas condições, por equipe, nas categorias masculinas e até 7 (sete) inscritas e ainda 2 (duas) convidadas, na categoria feminina.

A previsão de início da competição é para o dia 21 de outubro, com 4 (quatro) categorias:

LIVRE MASCULINO E FEMININO: A partir de 18 anos completos até a cerimônia de abertura da competição. Menores de 18 anos (maiores de 16 anos) somente com autorização expressa dos pais ou responsável legal.

VETERANO MASCULINO: Nascidos até o ano de 1985, exceto o goleiro, que poderá ter idade livre e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

MASTER MASCULINO: Nascidos até o ano de 1975, exceto o goleiro, que deverá ser nascido até o ano de 1985 e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

Copa Saúde Cassems – O campeonato é realizado desde 2008 e tem como objetivo promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul por meio do esporte. Tradicional no estado, em 2025 a competição teve 25 equipes disputando o título nas três categorias.

As campeãs da 16ª edição, em 2025, foram as seguintes equipes:

Categoria Master – ACP MS

Categoria Veterano – Casarão Nova Lima

Categoria Livre Masculino – ACP MS

Categoria Livre Feminino – Cassems Sede

Informações:

Priscila Honório: (67) 99235-5881

Thiago Rosa: (67) 99270-7327