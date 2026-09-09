Aos 15 anos, Marina Canale já está entre as melhores do mundo no Beach Tennis

Talento de Mato Grosso do Sul acumula títulos e finais em competições nacionais e internacionais, disputa torneios profissionais e chega à quarta convocação consecutiva para representar o Estado

Com apenas 15 anos, Marina Canale já constrói uma trajetória que impressiona no beach tennis. A jovem atleta de Campo Grande deixou de ser apenas uma promessa da modalidade para competir em alto nível contra algumas das principais jogadoras de sua geração, acumulando títulos, finais e presença cada vez mais constante no cenário nacional e internacional.

O tamanho dessa evolução aparece nos números informados pela própria atleta: Marina alcançou a 13ª colocação mundial e a 5ª posição entre as brasileiras no ranking ITF BTJ100 Sub-18. Ou seja, mesmo tendo apenas 15 anos, enfrenta e se destaca em uma categoria que reúne atletas de até 18.

A ascensão foi rápida. Em março deste ano, Marina aparecia na 75ª posição mundial Sub-18. Meses depois, já estava entre as principais atletas juvenis do planeta. No circuito profissional adulto, ela também começou a somar resultados e pontos — em junho, chegou à 348ª posição mundial profissional da ITF.

Dos primeiros pódios à disputa internacional

A temporada de 2026 tem sido especialmente marcante.

Nos torneios BT10, que fazem parte do circuito profissional da ITF, Marina acumulou dois vice-campeonatos e duas conquistas, segundo o balanço enviado pela atleta. Em Campo Grande, inclusive, conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio em duas competições profissionais.

Mas é no circuito juvenil internacional que a sul-mato-grossense vem chamando ainda mais atenção.

No ITF BTJ100, Marina compete na categoria Sub-18 e já enfrentou torneios em diferentes regiões do Brasil. Em Petrolina (PE), ao lado de Kauany Lima, foi vice-campeã em uma etapa e depois conquistou o título na etapa seguinte, resultado que ainda garantiu à dupla um Wild Card para disputar o BT400 de Feira de Santana, na Bahia.

Em maio, Marina voltou ao pódio internacional ao conquistar o vice-campeonato do BTJ100 de Maringá (PR), novamente formando dupla

com Kauany. Cada competição vem acrescentando experiência a uma atleta que, pela idade, ainda teria vários anos pela frente nas categorias de base, mas que já começa a experimentar a rotina do esporte profissional.

Destaque também no Brasileiro

Marina também coleciona resultados importantes nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Tênis.

No Sub-16, categoria mais próxima de sua idade, já foi vice-campeã brasileira, além de conquistar resultados importantes no Circuito Nacional Infantojuvenil.

Logo no início da temporada, Marina e Luiz Villar conquistaram o título da primeira etapa do Circuito Nacional, em Praia Grande (SP), na categoria mista Sub-16. Na etapa seguinte, chegaram novamente à decisão e terminaram com o vice-campeonato.

O circuito tem importância especial porque está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos atletas das categorias de base e ao caminho para competições internacionais.

Quarta convocação consecutiva por Mato Grosso do Sul

Agora, Marina comemora mais um capítulo especial: foi convocada para representar Mato Grosso do Sul na Copa das Federações 2026, na categoria Sub-16.

Segundo a atleta, será a quarta participação consecutiva defendendo o Estado.

É uma marca que demonstra regularidade. Não se trata apenas de uma temporada de bons resultados, mas de uma jovem que vem mantendo desempenho suficiente para representar Mato Grosso do Sul ano após ano.

E mesmo tendo avançado para uma rotina de treinamento de alto rendimento fora do Estado, Marina continua carregando Mato Grosso do Sul nas competições. No início de 2026, ela passou a treinar em Vinhedo (SP), em uma estrutura voltada ao desenvolvimento técnico e competitivo.

Uma carreira construída muito antes da maioridade

Talvez o dado que mais chame atenção em toda essa história seja justamente a idade.

Marina tem somente 15 anos.

Enquanto ainda disputa competições Sub-16, ela já enfrenta atletas Sub-18 em torneios internacionais e também entra em quadra em competições profissionais adultas.

É uma antecipação de etapas que exige preparação técnica, física e emocional.

Os resultados mostram essa evolução: campeã e vice em competições profissionais BT10; título e finais no circuito internacional juvenil; pódio no Brasileiro; quatro convocações consecutivas para representar Mato Grosso do Sul e uma escalada expressiva no ranking mundial.

No começo de março, Marina era 75ª do mundo na categoria juvenil. Em junho, já aparecia na 14ª posição. Agora, conforme a atualização apresentada pela atleta, chegou ao 13º lugar mundial e ocupa a 5ª colocação entre as brasileiras no Sub-18.

Aos 15 anos, portanto, Marina Canale ainda está apenas no começo de sua história no esporte. Mas os primeiros capítulos já colocam seu nome entre os grandes talentos que Mato Grosso do Sul apresenta ao beach tennis brasileiro.

E, se a evolução continuar nesse ritmo, a menina que hoje representa o Estado poderá ter pela frente um caminho ainda maior no circuito internacional.

Para acompanhar os treinos, viagens, competições e conquistas de Marina Canale, o público pode seguir a atleta em seu perfil oficial no Instagram: @canalemarina_bt no Instagram.