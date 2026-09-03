CBF entrega novo centro para fortalecer futebol de base em MS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inaugurou nesta quinta-feira (3) o Centro de Desenvolvimento do Futebol de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A cerimônia contou com a presença do presidente da CBF, Samir Xaud, do presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrállas, além de autoridades e dirigentes.

O novo espaço é o primeiro Centro de Desenvolvimento do Futebol oficialmente inaugurado na Região Centro-Oeste. Durante a solenidade, Xaud destacou o potencial da estrutura para fortalecer o futebol sul-mato-grossense, especialmente as categorias de base. Petrállas também ressaltou a importância do projeto para a formação de jovens.

A unidade recebeu cerca de cem crianças em um Festival do Futebol realizado após a inauguração. O evento também contou com a participação do representante da FIFA na América do Sul, Rafael Arias, que destacou a importância dos centros para ampliar o acesso de crianças ao esporte e promover o desenvolvimento do futebol no país.

Construído com recursos do Fundo de Legado da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, o centro possui campo sintético com padrão FIFA Quality, vestiários, arquibancadas, áreas médica e administrativa, estacionamento e depósito. O espaço poderá receber competições, atividades de iniciação esportiva e capacitações para árbitros, treinadores, gestores e profissionais do futebol.