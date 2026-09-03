Raio atinge homem a caminho do dentista

Thomas Fahmy foi atingido durante uma caminhada em Staten Island e levado ao hospital

Thomas Fahmy, morador de Staten Island, em Nova York, foi atingido por um raio enquanto caminhava pela rua no dia 27 de agosto. Ele seguia para uma consulta no dentista quando foi surpreendido pela descarga elétrica. Segundo Fahmy, tudo aconteceu de forma repentina. Ele contou que viu um clarão branco intenso antes de cair imediatamente no chão. O impacto provocou sensações que, segundo ele, nunca havia experimentado.

Após a queda, um morador que presenciou a situação acionou o serviço de emergência pelo telefone 911. Fahmy foi socorrido e encaminhado a um hospital para avaliação médica. Apesar de ter sido atingido diretamente pelo raio, o homem não sofreu ferimentos graves. Ee classificou o episódio como uma experiência “horrível”.