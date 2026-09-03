Caravina lidera pesquisa entre nomes para deputado estadual

O deputado estadual Caravina aparece na primeira colocação entre os nomes da Federação PSDB/CIDADANIA na mais recente pesquisa espontânea de intenção de voto para deputado estadual em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o levantamento do Instituto Ranking Brasil Inteligência, Caravina alcançou 1,70% das intenções de voto, liderando o recorte da federação. Na pesquisa espontânea, os entrevistados indicam livremente o nome de sua preferência, sem receber uma lista prévia de candidatos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 27 de agosto de 2026, com 2 mil eleitores de 16 anos ou mais, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul. O levantamento possui intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números MS-06560/2026 e BR-01882/2026.

O resultado coloca Caravina na dianteira entre os nomes da federação em um momento de intensa movimentação política para as eleições de 2026.

A posição também acompanha uma trajetória de presença constante do parlamentar nos municípios de Mato Grosso do Sul. Ao longo do mandato, Caravina tem mantido uma agenda marcada por reuniões com prefeitos, vereadores e lideranças, visitas aos municípios e acompanhamento de demandas da população.

Na Assembleia Legislativa, o deputado preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), uma das principais comissões permanentes da Casa, responsável pela análise da constitucionalidade e da legalidade das propostas que tramitam no Legislativo.

Para Caravina, o resultado representa o reconhecimento de um trabalho construído com presença e diálogo.

“Recebo esse resultado com muita responsabilidade e, principalmente, gratidão. Pesquisa é um retrato de um momento, mas mostra que o nosso trabalho está chegando às pessoas. Continuo com os pés no chão, percorrendo os municípios, ouvindo a população e trabalhando para representar Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.

A liderança apontada pelo levantamento reforça o crescimento do nome de Caravina no cenário eleitoral estadual e dá novo impulso à caminhada do parlamentar rumo às eleições de 2026.