Funsat e Uems iniciam curso de português para migrantes  

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A integração de estrangeiros em Campo Grande ganha um novo amparo educacional na próxima quarta-feira (9). O projeto “Uems Acolhe” inicia a terceira turma do curso de Língua Portuguesa para migrantes, estruturado em convênio entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Fundação Social do Trabalho (Funsat). 

O cronograma de ensino abrange 12 semanas ininterruptas de estudo. A grade curricular totaliza 60 horas de conteúdo focado exclusivamente na instrução do idioma local, com término estipulado para o mês de dezembro. 

As atividades ocorrerão na modalidade presencial, sempre às quartas-feiras, no período noturno, das 19h às 21h30. O polo da Escola Funsat contabiliza 19 inscrições confirmadas para esta edição. As turmas anteriores englobaram cidadãos de mais de dez nacionalidades distintas. 

A Escola Funsat disponibiliza infraestrutura em duas unidades na Capital para as suas capacitações. O escritório central localiza-se na Rua 14 de Julho, número 992, no primeiro andar, na Vila Glória. O Polo Moreninhas atende a Região Bandeira na Rua Anacá, número 699. 

Os interessados podem buscar orientações sobre o lançamento de cursos profissionalizantes e treinamentos gratuitos pelas redes sociais da instituição, no Instagram @funsat.cg e no Facebook Funsatcampograndems. O contato direto funciona também pelo WhatsApp no número (67) 3314-3089. 

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