Teste de sangue para Alzheimer chega ao Brasil

Teste promete facilitar o diagnóstico, mas ainda está longe do bolso da maioria dos brasileiros

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Hospital Moinhos de Vento

Exame pode ajudar a identificar a doença, mas não serve para quem quer descobrir o futuro da própria memória

Descobrir se o Alzheimer está por trás de problemas progressivos de memória ficou mais fácil, pelo menos para quem pode pagar. O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, começou a oferecer o exame de sangue p-tau217 por R$ 3,2 mil. A novidade promete reduzir a necessidade de procedimentos invasivos e exames caros. O problema é que, no Brasil, até a tecnologia que facilita a vida parece vir com um boleto para testar a memória financeira do paciente.

O teste identifica biomarcadores associados ao Alzheimer e pode ajudar médicos a confirmar ou descartar a doença em pessoas com sintomas cognitivos. Em resultados inconclusivos, porém, ainda pode ser necessário recorrer a outros exames. E não adianta correr ao laboratório só por curiosidade: especialistas não recomendam o teste para pessoas sem sintomas. A chegada ao SUS continua sem data definida, enquanto os planos de saúde não são obrigados a cobrir o procedimento.

A ciência avançou; o acesso, como de costume, ainda precisa alcançar o bolso do brasileiro.

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