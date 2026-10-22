Festa da ACP reúne cerca de 2.500 professoras e professores e consagra a maior celebração da categoria

Cerca de 2.500 professoras e professores, uma estrutura grandiosa, música do começo ao fim e uma energia que nem o temporal foi capaz de conter. A Festa das Professoras e dos Professores da ACP, realizada na última quinta-feira, 15 de outubro, transformou o Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP em um dos maiores cenários de celebração e confraternização da categoria. Uma edição histórica que elevou o padrão do evento e consolidou o que já está sendo reconhecido como a melhor festa de todos os tempos da entidade.

Organizada pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Coletivos da ACP, a celebração reuniu milhares de profissionais da Educação Pública em um dia marcado por reencontros, abraços, dança, alegria e reconhecimento. Uma festa à altura da grandeza de quem dedica a vida à construção de uma sociedade por meio da Educação.

O evento impressionou pela dimensão e pelo cuidado com cada detalhe. Uma verdadeira megaestrutura foi montada para receber os filiados e filiadas, com amplas tendas, espaços de convivência e um palco com estrutura de som, iluminação, telão dentro e fora do salão e produção digna dos grandes festivais musicais. Tudo pensado para oferecer conforto, qualidade e uma experiência inesquecível aos participantes.

O presidente da ACP, professor Gilvano Kunzler Bronzoni, destacou a importância de proporcionar à categoria uma celebração dessa magnitude. “Quando olhamos para esse Clube de Campo e vemos milhares de professoras e professores felizes, celebrando, reencontrando amigos e aproveitando uma festa dessa grandeza, temos a dimensão do que representa a ACP. Nossa categoria merece o melhor. Trabalhamos cotidianamente pela valorização profissional, por salários dignos, carreira e condições de trabalho, mas também temos o compromisso de proporcionar lazer, cultura e qualidade de vida. Essa festa é uma demonstração de respeito, reconhecimento e carinho por quem constrói a Educação Pública todos os dias”, ressaltou Gilvano.

Um festival de ritmos, alegria e encontros

O line-up foi um espetáculo à parte. A diversidade musical garantiu uma programação capaz de conquistar diferentes gerações e gostos, mantendo o público animado do início ao encerramento. O samba e o chorinho do grupo Nó na Madeira trouxeram a musicalidade brasileira para abrir os caminhos de uma grande celebração. Na sequência, a banda Sintonia Show apresentou um repertório eclético, transitando por diferentes gêneros e transformando o espaço em uma grande pista de dança.

Os tambores, o brilho e a energia contagiante de Samuca Brasil deram ainda mais intensidade à festa, levando ritmo, percussão e muito glitter ao público. Para fechar a programação em grande estilo, o DJ Jackson Sebalo assumiu o comando da pista e colocou os presentes para dançar, cantar e celebrar até os últimos momentos.

E se a previsão do tempo reservava um desafio, a categoria respondeu com entusiasmo. O temporal que atingiu Campo Grande no dia da festa passou longe de apagar o brilho da celebração. A chuva virou mais um capítulo de uma edição que será lembrada pela disposição dos participantes em aproveitar cada momento.

A vice-presidente da ACP, professora Josefa dos Santos Silva, destacou a emoção de acompanhar a participação expressiva da categoria. “Foi emocionante ver tanta gente reunida, sorrindo, dançando e celebrando a nossa profissão. As professoras e os professores enfrentam diuturnamente uma rotina de muitas responsabilidades e desafios. Merecem viver momentos como esse, com dignidade, acolhimento e alegria. Mesmo com toda a chuva, a festa foi maravilhosa. A categoria mostrou sua força, sua disposição e sua capacidade de transformar qualquer encontro em uma grande celebração. Essa é a ACP que construímos coletivamente”, afirmou Josefa.

Estrutura de primeira e gastronomia que conquistou o público

A grandiosidade da festa também esteve presente na infraestrutura e na gastronomia. Desde as primeiras horas, os participantes foram recebidos com um café da manhã especialmente preparado para dar início à programação.

Na hora do almoço, o churrasco foi uma das grandes atrações. Um buffet completo, preparado para atender milhares de convidados, garantiu uma experiência gastronômica à altura do evento, com o sabor e a qualidade de um verdadeiro churrasco de primeira.

A organização dos espaços, a estrutura das tendas, a produção artística e os serviços oferecidos reforçaram o compromisso da ACP em investir na qualidade das atividades destinadas aos seus filiados e filiadas.

Para a professora Mayara Matozo, a festa representou um momento especial de valorização e pertencimento. “Foi uma festa maravilhosa, daquelas que a gente vai guardar na memória. Encontrar os colegas, aproveitar uma estrutura tão bonita, comer bem, dançar e perceber o cuidado da ACP com cada detalhe faz toda a diferença. A gente trabalha tanto durante o ano que merece momentos assim. Foi uma celebração linda da nossa profissão”, destacou.

A professora Mile Barbosa também ressaltou a atmosfera de confraternização que tomou conta do Clube de Campo. “A energia dessa festa foi impressionante. Tinha gente de todas as idades, diferentes escolas, todo mundo se encontrando e se divertindo junto. A música estava maravilhosa, a comida excelente e a estrutura surpreendeu. Mesmo com a chuva, ninguém perdeu a alegria. Foi uma festa para ficar na história”, celebrou.

Prêmios, emoção e uma moto elétrica

Além das atrações musicais e gastronômicas, a programação reservou momentos de grande expectativa com os sorteios realizados ao longo do evento. Os participantes concorreram a diversos prêmios em dinheiro e a uma moto elétrica, um dos destaques da premiação, que movimentou o público e acrescentou ainda mais emoção e expectativa à festa.

Para o professor Octávio Cavalcantt, a combinação de atrações, estrutura e participação da categoria tornou a edição especial. “A ACP conseguiu realizar uma festa de altíssimo nível. A estrutura impressionou, as atrações foram excelentes e os sorteios deixaram tudo ainda mais animado. O mais interessante foi perceber a participação dos professores do início ao fim. Foi uma grande demonstração de que a nossa categoria também sabe celebrar suas conquistas e aproveitar os espaços que são seus”, avaliou.

A professora Lorena Brazil destacou o clima de alegria que permaneceu durante toda a programação. “Foi impossível ficar parada! Cada atração trouxe uma energia diferente e a gente aproveitou tudo. Teve samba, música para todos os gostos, percussão, DJ e muita dança. O temporal veio, mas a animação continuou. Foi uma festa com uma energia maravilhosa, cheia de gente feliz e momentos especiais”, contou.

Já o professor Jorge Bruno ressaltou a importância da convivência entre profissionais que compartilham desafios semelhantes no cotidiano escolar.

“Foi muito bom ver tantos colegas reunidos em um ambiente de alegria e descontração. Às vezes, a correria do trabalho não permite esses encontros. A festa proporciona essa aproximação, fortalece amizades e faz a gente sentir orgulho de pertencer a uma categoria tão grande. A ACP está de parabéns pela organização e por oferecer uma estrutura desse porte aos professores”, afirmou.



Uma homenagem à história de luta da ACP



Entre os momentos mais simbólicos da celebração, esteve a homenagem ao professor Lucilio Souza Nobre, que passou a dar nome ao Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP e que já foi Presidente da entidade por dois mandatos seguidos. O reconhecimento eterniza a trajetória de um educador cuja história está profundamente ligada à organização sindical, à defesa dos direitos da categoria e à construção coletiva das conquistas da Educação Pública.



Ao homenagear Lucilio, a ACP também reverencia as gerações de professoras e professores que dedicaram suas vidas ao fortalecimento do Sindicato. A escolha de seu nome para identificar um dos mais importantes patrimônios da entidade representa a valorização dessa memória de luta e reafirma o compromisso de preservar a história de quem ajudou a construir uma ACP cada vez mais forte, representativa e comprometida com seus filiados e filiadas.

A força de um Sindicato que também se constrói nos encontros

A Festa das Professoras e dos Professores de 2026 reafirmou a importância dos espaços de convivência, cultura e lazer na vida dos profissionais da Educação Pública. Com 74 anos de história, a ACP mantém uma trajetória de organização e mobilização em defesa dos direitos da categoria, da valorização profissional, da carreira e de uma Educação Pública de qualidade. Essa atuação também se expressa na promoção de atividades que fortalecem os vínculos entre os filiados e ampliam o sentimento de pertencimento à entidade.

O sucesso da celebração também reflete o trabalho de planejamento, organização e execução de uma equipe comprometida em proporcionar uma experiência de excelência a milhares de pessoas. Da montagem da estrutura aos serviços de alimentação, das apresentações musicais à condução da programação, a festa foi resultado de uma grande construção coletiva.

Mais uma vez, o Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP demonstrou sua importância como patrimônio da categoria e ambiente de integração, lazer e celebração. Ao final, ficaram os registros de uma festa grandiosa: milhares de sorrisos, abraços, reencontros, vozes cantando juntas e uma pista de dança que resistiu até mesmo à chuva.

A edição de 2026 estabeleceu um novo patamar para as comemorações do Dia dos Professores na ACP e deixou uma certeza: quando três mil professoras e professores se reúnem para celebrar, a alegria também se transforma em uma poderosa expressão da força coletiva. A festa entrou para a história e quem esteve lá sabe a dimensão desse momento.