Helicóptero que matou Rick tinha falhas recorrentes antes da queda

Caixa-preta não registrou voo e helicóptero tinha falhas recorrentes

O relatório preliminar do Cenipa aponta que o helicóptero que caiu com o cantor Rick e outras quatro pessoas, em Santa Catarina, tinha problemas recorrentes nos geradores. A caixa-preta não registrou o voo e armazenava apenas diálogos de uma manutenção. Um mecânico recomendou levar a aeronave à oficina para investigar as falhas, mas o retorno não ocorreu até o acidente.

Em março, o helicóptero já havia feito um pouso de emergência após uma vibração anormal. A queda aconteceu em região montanhosa, sob chuva e nuvens baixas. O Cenipa afirma que nenhuma hipótese foi descartada e que a investigação continua.