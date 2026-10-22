Helicóptero que matou Rick tinha falhas recorrentes antes da queda

Mecânico recomendou inspeção, mas helicóptero caiu antes de nova avaliação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Força Aérea Brasileira (FAB)

Caixa-preta não registrou voo e helicóptero tinha falhas recorrentes

O relatório preliminar do Cenipa aponta que o helicóptero que caiu com o cantor Rick e outras quatro pessoas, em Santa Catarina, tinha problemas recorrentes nos geradores. A caixa-preta não registrou o voo e armazenava apenas diálogos de uma manutenção. Um mecânico recomendou levar a aeronave à oficina para investigar as falhas, mas o retorno não ocorreu até o acidente.

Em março, o helicóptero já havia feito um pouso de emergência após uma vibração anormal. A queda aconteceu em região montanhosa, sob chuva e nuvens baixas. O Cenipa afirma que nenhuma hipótese foi descartada e que a investigação continua.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Polícia Civil faz ação em Aquidauana no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras

Milton - 0
Abordagens e buscas por foragidos terminaram sem prisões ou apreensões em Aquidauana. A Polícia Civil mobilizou equipes do GOI, vinculado ao Departamento de Polícia da...
Leia mais

Paraguaio cai com carga de cabelo roubado em MS

Milton - 0
Nota fiscal eletrônica falsa foi apresentada por duas pessoas que tentaram recuperar os produtos em Campo Grande Paraguaio cai com carga de cabelo roubado em...
Leia mais

Mecânico é morto a tiros por vizinho no Batistão

Milton - 0
Conflito por obra em muro terminou com cinco disparos, morte do mecânico e prisão do vizinho Aristóteles Onassis Tufaile (47) morreu após ser atingido na...
Leia mais

Projeto de Jamilson Name contra a violência à mulher avança na ALEMS

Milton - 0
roposta de Jamilson Name prevê ações de conscientização em estádios e arenas esportivas. O Projeto de Lei 23/2026, apresentado pelo deputado estadual Jamilson Name (PP),...
Leia mais