Hospital São Julião realiza processo seletivo para residência multiprofissional em enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia

Inscrições seguem até 26 de outubro e 10 vagas são ofertadas
Profissionais da saúde que buscam uma oportunidade de atuar em um hospital referência, podem se inscrever no processo seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e Idoso do Hospital São Julião.
São 10 vagas distribuídas em três áreas, sendo:
Enfermagem, Fisioterapia e Fonoaudiologia.
A seleção será realizada por meio da Fundatec e as inscrições seguem abertas até o dia 26 de outubro de 2026, às 17 horas (horário de Brasília).
Vagas por especialidade
• Enfermagem: 4 vagas;
• Fisioterapia: 4 vagas;
• Fonoaudiologia: 2 vagas.
Inscrições e edital
As inscrições devem ser realizadas pelo site www.fundatec.org.br
Já o edital pode ser consultado no www.saojuliao.org.br/concursos.
Os aprovados iniciarão as atividades no Hospital São Julião em 2027.