Hospital São Julião realiza processo seletivo para residência multiprofissional em enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Inscrições seguem até 26 de outubro e 10 vagas são ofertadas

Profissionais da saúde que buscam uma oportunidade de atuar em um hospital referência, podem se inscrever no processo seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e Idoso do Hospital São Julião.
São 10 vagas distribuídas em três áreas, sendo:
Enfermagem, Fisioterapia e Fonoaudiologia.
A seleção será realizada por meio da Fundatec e as inscrições seguem abertas até o dia 26 de outubro de 2026, às 17 horas (horário de Brasília).

Vagas por especialidade
• Enfermagem: 4 vagas;
• Fisioterapia: 4 vagas;
• Fonoaudiologia: 2 vagas.

Inscrições e edital
As inscrições devem ser realizadas pelo site www.fundatec.org.br
Já o edital pode ser consultado no www.saojuliao.org.br/concursos.

Os aprovados iniciarão as atividades no Hospital São Julião em 2027.

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