Hospital São Julião realiza processo seletivo para residência multiprofissional em enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia

Inscrições seguem até 26 de outubro e 10 vagas são ofertadas

Profissionais da saúde que buscam uma oportunidade de atuar em um hospital referência, podem se inscrever no processo seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e Idoso do Hospital São Julião.

São 10 vagas distribuídas em três áreas, sendo:

Enfermagem, Fisioterapia e Fonoaudiologia.

A seleção será realizada por meio da Fundatec e as inscrições seguem abertas até o dia 26 de outubro de 2026, às 17 horas (horário de Brasília).

Vagas por especialidade

• Enfermagem: 4 vagas;

• Fisioterapia: 4 vagas;

• Fonoaudiologia: 2 vagas.

Inscrições e edital

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.fundatec.org.br

Já o edital pode ser consultado no www.saojuliao.org.br/concursos.

Os aprovados iniciarão as atividades no Hospital São Julião em 2027.