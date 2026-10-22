Explosão em transformadores deixa bairros sem energia na Capital

Energisa enviou equipes para reparar a rede e informou que o fornecimento começou a ser restabelecido

A tarde desta quinta-feira (22) ganhou cenas de filme de desastre no Bairro São Francisco, em Campo Grande. Transformadores explodiram, focos de incêndio apareceram na rede elétrica e moradores ficaram sem luz. Para quem estava em casa ou no comércio, o susto veio acompanhado de um inconveniente nada pequeno: ficar no escuro sem ter escolhido esse programa.

As imagens mostram chamas e fumaça nas imediações da Avenida Rachid Neder e dos cruzamentos das ruas 14 de Julho e Rui Barbosa. O problema também atingiu trechos da Vila Nasser e do Jardim Seminário, porque, aparentemente, a confusão resolveu passear pela vizinhança.

A Energisa confirmou a ocorrência e mobilizou equipes para realizar os reparos e inspecionar o circuito. Segundo a concessionária, nenhum dos bairros citados ficou completamente sem energia e o fornecimento começou a ser restabelecido. Enquanto os técnicos trabalham para devolver a eletricidade, a recomendação é manter distância de cabos rompidos e objetos na rede.

Afinal, diante de transformadores em chamas, curiosidade de calçada é uma péssima ideia. A energia pode demorar a voltar, mas a imprudência não precisa entrar em cena.