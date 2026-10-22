Douradina recebe capacitação para implantação do monitoramento de mosquitos transmissores de arboviroses em comunidades indígenas

O Governo Municipal de Douradina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAUP), recebeu, nesta terça-feira (20), uma capacitação voltada à implantação do monitoramento entomológico dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, utilizando armadilhas de oviposição, conhecidas como ovitrampas.

O treinamento foi realizado na unidade de saúde da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) Pedro Enrique e conduzido pela bióloga Camila, profissional do Controle de Vetores do Estado de Mato Grosso do Sul. A atividade teve como objetivo orientar os profissionais de saúde sobre a instalação, utilização e acompanhamento das armadilhas, fortalecendo as estratégias de vigilância e prevenção de doenças.

As ovitrampas são dispositivos utilizados para identificar e monitorar a presença de mosquitos por meio da coleta de ovos. As informações obtidas auxiliam no acompanhamento da população desses vetores e no planejamento de medidas de prevenção e controle de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

A implantação dessa estratégia representa um importante avanço para a vigilância entomológica no município, especialmente nas comunidades indígenas, permitindo ampliar o monitoramento e contribuir para ações mais eficazes de prevenção e proteção da saúde da população.

A capacitação também reforça a importância do trabalho integrado entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, os profissionais da saúde indígena e o Município de Douradina, promovendo a troca de conhecimentos e o fortalecimento das ações de vigilância em saúde.

O Governo Municipal de Douradina segue comprometido com o fortalecimento das políticas públicas de saúde, investindo em ações preventivas, capacitação profissional e parcerias que contribuam para a qualidade de vida e o bem-estar de toda a população.