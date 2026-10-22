Documentário “CenAlternativa 2” destaca mulheres da música autoral de Mato Grosso do Sul

Produção do duo Vozmecê reúne artistas de diferentes gerações e estilos para discutir criação, profissionalização e desafios da cena independente. Lançamento gratuito será realizado no dia 29 de outubro, na Casa de Cultura de Campo Grande

A presença feminina na música autoral e independente de Mato Grosso do Sul é o foco de “CenAlternativa 2: Mulheres da Nova Música do MS – Parte 1”, novo documentário do duo Vozmecê, formado por Namaria Schneider e Pedro Fattori, e também por Manu Komiyama, da KPROD Produções. Com aproximadamente 30 minutos de duração, o filme registra experiências, trajetórias e reflexões de mulheres que contribuem para movimentar a produção musical sul-mato-grossense.

O lançamento presencial será realizado no dia 29 de outubro, quinta-feira, às 19h, na Casa de Cultura de Campo Grande. A sessão será gratuita e aberta ao público.

Com direção de Namaria e Fattori, o documentário dá continuidade ao projeto “CenAlternativa – MS Geração 20”, ampliando o registro audiovisual da nova música produzida no Estado. Desta vez, a proposta é colocar em evidência as mulheres que constroem essa cena, abordando não apenas suas criações e influências, mas também os caminhos percorridos para desenvolver e sustentar suas carreiras.

Mulheres, criação e a música independente

Conduzidas por Namaria, as conversas reúnem Mel Dias, Ariadne, Erica Espíndola, Paula Fregatto, Leca Harper, Serena MC, Bell Éter, Bianca Bacha e Ana Ferreira, da banda Urbem, e Nana Coloral. Com diferentes gerações, estilos e experiências, as participantes compartilham perspectivas sobre composição, processos criativos, circulação artística, profissionalização, autogestão e redes de apoio.

Mais do que reunir depoimentos, a produção busca documentar os desafios e as possibilidades de quem faz música autoral no estado, contribuindo para preservar a memória de uma cena cultural em constante transformação.

“Registrar essas trajetórias é uma maneira de reconhecer a força e a diversidade das mulheres que fazem a música autoral de Mato Grosso do Sul. Queremos que o documentário seja um espaço para que elas compartilhem suas experiências, seus processos criativos e também os desafios que encontram para desenvolver seus trabalhos. É um registro da cena que temos hoje e da contribuição dessas artistas para a nossa cultura”, explica Namaria.

Memória da música sul-mato-grossense

Ao dar sequência ao primeiro “CenAlternativa”, o novo filme reforça a proposta de documentar artistas, experiências e movimentos que ajudam a construir a identidade da música produzida em Mato Grosso do Sul. A iniciativa também contribui para ampliar a visibilidade de trabalhos independentes e aproximar o público de diferentes expressões da produção musical contemporânea.

“O audiovisual permite registrar não apenas a música, mas também as histórias, os contextos e as pessoas que fazem essa cena acontecer. Com o ‘CenAlternativa 2’, damos continuidade a esse trabalho de documentação, valorizando a diversidade da produção autoral do estado e criando um material que também possa servir de memória para as próximas gerações”, ressalta Fattori.

Acessibilidade e acesso gratuito

O documentário conta com interpretação em Libras e legendas, além de uma versão com Libras, legendas e audiodescrição, ampliando as possibilidades de acesso ao conteúdo.

A exibição de lançamento será gratuita e aberta ao público, na Casa de Cultura de Campo Grande. A proposta é convidar a comunidade a conhecer as histórias dessas artistas e a reconhecer a diversidade e a importância da música independente produzida em Mato Grosso do Sul.

O projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), da Prefeitura de Campo Grande, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

Lançamento do documentário “CenAlternativa 2: Mulheres da Nova Música do MS – Parte 1”

Data: 29 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande

Entrada: gratuita e aberta ao público

Duração: aproximadamente 30 minutos

Instagram: @CenAlternativa.ms

Ficha técnica

Direção: Namaria Schneider e Pedro Fattori

Produção executiva, roteiro e pesquisa: Namaria Schneider

Direção de produção, fotografia, edição e colorização: Manu Komiyama

Direção de som: Pedro Fattori

Operação e assistência de câmera: Pedro Fattori, Namaria Schneider e Manu Komiyama

Acessibilidade: Jessé Macedo