As Dez Mais

Segunda-feira, 10 de junho de 2019.

Primeira:

Semana com feriado municipal na quinta-feira, dia 13: Dia do Padroeiro de Campo Grande. Dia 12 é o Dia dos Namorados, uma data excelente para o comércio. Dia 20 também é feriado: dia de Corpus Cristi.

Segunda:

Prefeitura e Estado depositaram pagamento dos servidores sexta-feira dia 7. Pagamentos saíram no 4º dia útil do mês. O financeiro não está bom, mas tanto Estado quanto Prefeitura estão bem administrados e pagando em dia.

Terceira:

Segundo o deputado Federal Dagoberto Nogueira Filho, do PDT, essa semana em Brasília todos estarão voltados para a Previdência.

Quarta:

Quem vai estar com o Ministro da Infraestrutura nessa semana curtíssima é o governador Reinaldo Azambuja. Quer destravar o projeto da Ferrovia Transamericana e o acesso à ponte de Porto Murtinho.

Quinta:

Filhinhotão de papai pegou um “azeera”, se juntou com amigos beberrões desocupados, encheu o tanque de cachaça e saiu apostando corrida na Afonso Pena. Foi parado numa blitz da CIAPTRAN e “carteirou” dizendo ser filho de delegado e vizinho coronel. Foi cumprimentado pelo pai e por morar numa vizinhança ilustre; ficou sem o carrão e foi entregue no Distrito.

Sexta:

O GARRAS entregou o arsenal apreendido numa casa no Monte Líbano para a Polícia Federal periciar as armas. A conversa é a de que “A Federal vai entrar no caso”. Huuummm…

Sétima:

Suspenderam a compra de uniformes escolares que estava sendo feita pela Prefeitura. As que empresas perderam entraram no TCE pedindo a suspensão do Pregão. Elas denunciam restrição à competitividade.

Oitava:

A Seleção Brasileira deu um passeio em Honduras com uma goleada de 7 a zero, mas não convenceu. Neymar não jogou e nem fez falta. Mas ganhar da Honduras é como tomar ‘pirulito’ de criança.

Nona:

Ladrão roubou casa de policial na sexta e no sábado já foi localizado pela polícia. Marrento quis trocar tiros com policiais e lhe sentaram o aço. Nem precisa dizer que o ladrão morreu.

Décima:

Mega-sena acumulou de novo. O prêmio está em 80 milhões para quarta-feira. Dezenas sorteadas sábado: 9 – 27 – 35 – 45 – 46 – 50. 109 ganhadores da quina vão ganhar mais de 42 mil reais. Quadra com 8.855 ganhadores. Cada um vai levar 751 reais com 29 centavos.

CHICOTADA DO DIA!

Na Assembléia Legislativa está todo mundo bronqueado com um puxa-sacos que endureceu o dedo e anda perseguindo os servidores da Casa. Considerado “bate-pau” da presidência, ele tem anotado minutos de atraso dos colegas e atrasado a vida de muita gente. Esses tipos nojentos no final sempre se dando mal. É anotar pra conferir. Esse ‘dedo-duro’ merece pelo seu comportamento a nossa ‘tripla’ chicotada de hoje.

Aniversariantes do dia!

Pastora Márcia Mega; Dr. Hélio Mandetta; Antonio Nadra Jeha; a lindíssima Dra. Vera dos Santos e a sempre alegre e otimista Noemi Ferrogolo.

Meus Amigos!

Andrezão da ALS Transportes; Dr. Ulisses Duarte, Ex-Promotor e Governador do Lions; Fátima Corado que toma posse hoje como presidente do Clube Estoril; Amigo radialista Edson Lima; Gesilce do Assentamento Patagônia; Vereadora Vilma Felini de Sidrolândia; Ailton Ferreira e família.

