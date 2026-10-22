Programa cuidando de quem cuida debate uso de telas na SAS 

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) realiza durante o mês de outubro uma série de rodas de conversa descentralizadas com o tema “Uso de telas e seus impactos na saúde mental do trabalhador” nas unidades do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Campo Grande. A iniciativa busca promover a saúde mental e o bem-estar dos servidores da assistência social por meio de debates sobre hábitos digitais, descanso, qualidade do sono e fadiga mental.

Os encontros ocorrem em formatos horizontais de escuta e diálogo em auditórios, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados (CREAS), Centros de Convivência, Centro Dia, unidades de acolhimento e setores de gestão. A condução conta com a participação de estagiários de Psicologia da Uniderp e equipes especializadas do Programa Cuidando de Quem Cuida, instituído pelo Decreto Municipal nº 15.636, de 8 de agosto de 2023.

A gerente do SUAS, Elaine Telles, explicou que as discussões buscam orientar a rotina profissional e pessoal dos profissionais sem atribuição de culpa. “Nosso objetivo com as rodas de conversa é provocar uma reflexão sobre como esses dispositivos impactam a nossa rotina. Discutimos a dificuldade de nos desconectarmos fora do expediente, a sobreposição entre a vida pessoal e profissional e como a hiperconectividade afeta diretamente nossa qualidade de vida, provocando fadiga mental”, destacou a gerente.

Uma das rodas de conversa acontecendo

A descentralização das atividades visa aproximar o suporte psicológico dos locais onde o trabalho social é realizado, prevenindo o estresse ocupacional decorrente de atendimentos de alta complexidade emocional. A coordenadora do CRAS Aero Rancho, Lurdinha Quintana, reforçou o impacto positivo da dinâmica entre a equipe.

“Foi um momento enriquecedor de diálogo, escuta e troca de experiências. Abordamos os desafios relacionados ao uso excessivo de celulares, computadores e outras telas, refletindo sobre como esses hábitos influenciam diretamente o nosso bem-estar, a qualidade de vida, as relações interpessoais e a saúde mental no cotidiano de trabalho”, ressaltou a coordenadora da unidade.

Durante os encontros, os servidores identificam estratégias de autocuidado e limites para o uso equilibrado das ferramentas digitais no dia a dia. A servidora Silvia Regina Negro de Oliveira acompanhou o debate na sede da secretaria e frisou a importância do consumo moderado de tecnologia. “Todo o trabalho que exige o uso de tela é preciso ser moderado, priorizar algumas situações, para que isso não afete a nossa saúde mental”.

O Programa Cuidando de Quem Cuida reúne também frentes de atendimento como Plantão Psicológico, grupos reflexivos, oficinas temáticas e pesquisas diagnósticas para a atenção primária à saúde dos trabalhadores socioassistenciais da Capital.