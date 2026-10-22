A bola vai rolar na Copa 50tinha e 60tinha hoje

A bola rola nesta quinta-feira (22), em Fátima do Sul, pela 2ª Copa 50tinha/60tinha Leve Max/ACED. Aos boleiros que já passaram dos 50 e 60, resta provar que experiência também ganha jogo — porque fôlego não vem no regulamento.

Quatro jogos para esquentar a disputa

A rodada começa às 19h30, com dois confrontos pelo 60tinha. Às 20h30, entram em campo as equipes do 50tinha. Serão quatro partidas para mostrar que a idade avança, mas a vontade de ganhar continua jovem.

Dourados recebe a sequência da competição

Depois da estreia, os jogos seguem no CT Race, em Dourados, nos dias 29 de outubro, 5, 12 e 26 de novembro. É a chance de deixar o sofá de lado e trocar a conversa sobre futebol pela velha e boa disputa dentro das quatro linhas. As semifinais estão previstas para 3 de dezembro, e as finais serão disputadas no dia 9. Até lá, tem muito veterano querendo levantar taça e adversário tentando provar que ainda não chegou a hora de pendurar as chuteiras.