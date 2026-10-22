Doncic cala provocação com cesta do meio da quadra e Lakers atropelam Warriors

Milton
Publicado por Milton
Foto: Keith Birmingham

Esloveno dá show na estreia, enquanto Gui Santos tenta salvar a honra dos Warriors

Luka Doncic começou a temporada da NBA mostrando que provocação pode sair caro. Depois de ouvir gracinha do novato Yaxel Lendeborg, o astro dos Lakers respondeu do jeito mais doloroso: acertou uma cesta do meio da quadra no estouro do cronômetro e deixou a torcida enlouquecida.

O recado veio acompanhado de uma vitória tranquila dos Lakers por 127 a 105 sobre o Golden State Warriors, nesta quarta-feira, em Los Angeles. Se a ideia era testar a paciência de Doncic, o adversário acabou virando figurante de um espetáculo.

Sem LeBron, Lakers encontram novo protagonista

Na primeira partida após a saída de LeBron James, agora no Philadelphia 76ers, Doncic assumiu o comando sem cerimônia. Foram 28 pontos, oito rebotes e sete assistências. Para completar o serviço, Walker Kessler anotou 26 pontos com aproveitamento perfeito nos arremessos.

Do lado dos Warriors, Stephen Curry marcou 16 pontos, enquanto o brasileiro Gui Santos contribuiu com 12. Lendeborg também fez 12, mas vai precisar de mais do que conversa para evitar novas aulas dentro de quadra. Os Lakers começaram a temporada mandando um recado: a ausência de LeBron não significa ausência de espetáculo.

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