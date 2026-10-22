Ciência avança na genética e reprodução do gado

Embrapa busca melhorar a reprodução do gado

A Embrapa pesquisa formas de aumentar a fertilidade dos touros, melhorar a inseminação artificial e produzir embriões de maior qualidade. A meta é elevar a eficiência reprodutiva e a rentabilidade da pecuária.

Edição genética mira tolerância ao calor

Estudos também investigam bovinos com pelos curtos para facilitar a dissipação do calor. Cinco animais nasceram no experimento, mas apenas dois apresentaram a característica. A tecnologia ainda precisa de novas avaliações antes de chegar aos rebanhos comerciais.