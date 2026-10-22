FCO aprova mais R$ 100 milhões para impulsionar investimentos em 33 municípios de MS

Os membros do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional do Centro Oeste) aprovaram 52 projetos, que preveem investimentos de R$ 100,1 milhões em 33 municípios de Mato Grosso do Sul. A linha de crédito para o setor rural foi o mais contemplado.

A reunião extraordinária que definiu estes valores ocorreu na última quarta-feira (21). A Linha FCO Rural teve a maioria das propostas contempladas (47), com destaques para a aquisição de máquinas agrícolas (26), reforma de pastagens (4), aquisição de bovinos e correção do solo (3), avicultura, armazenagem, irrigação e florestas tiveram dois projetos aprovados cada, enquanto construções e benfeitorias, energia fotovoltaica e retenção de bovinos, um projeto. No total, esses 47 projetos alcançam o valor de R$ 76,3 milhões.

Outros cinco projetos aprovados são para investimentos no Comércio e Serviços (3), Ciência e Tecnologia (1) e Indústria (1), todos da Linha FCO Empresarial, que somam R$ 23,7 milhões.

Reunião do Conselho do FCO aprovou 52 projetos para Mato Grosso do Sul

Em 2026 o valor aprovado para investimento no FCO Rural totaliza R$ 1.532.208.861,52 e outros R$ 324,4 milhões na linha FCO Empresarial, já contabilizando as deliberações da última reunião. No geral, foram aprovados 937 projetos (sendo 803 no FCO Rural e 134 no FCO Empresarial), alcançando o valor de R$ 1,8 bilhão.

O CEIF/FCO é o órgão responsável pela análise de pedidos de empréstimos no âmbito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que tem juros e prazos atrativos para os empreendedores. Ele é ligado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Neste ano a Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro Oeste) destinou R$ 3.680.185.579,00 do bolo total do FCO para Mato Grosso do Sul, sendo metade desse montante para o FCO Empresarial e a outra metade para o FCO Rural. Portanto, ainda resta quase metade desse total disponível aos investidores (R$ 1.823.500.759,39).