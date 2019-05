As Dez Mais

Quinta-feira, 30 de maio de 2019.

Investigações da polícia paraguaia indicam que o PCC estava preparando para explodir o presídio de PJC e resgatar comparsas. Os 75 quilos de dinamites apreendidos com Emílio Ortega Arevalo, de 27 anos, também serviriam para arrombamento de cofres e casas de câmbio na fronteira. Emílio receberia R$ 40 mil pela entrega da dinamite.

Senadora Simone Tebet (MDB) classificou como “covardia” a atitude do governo Federal de entregar o COAF ao Ministério da Economia, tirando o instrumento das mãos do ex-juiz Sérgio Moro, agora Ministro da Justiça.

Os R$ 2,4 milhões acondicionado em malas e apreendidos pela Polícia Federal na operação conjunta com técnicos da CGU, investigando corrupção em licitações de transporte escolar em Três Lagoas, foram encontrados na casa de Fernando Pereira, ex-secretário de Finanças da administração da ex-prefeita Márcia Moura.

Jota Abussafi foi promovido ontem novamente e “virou” o mais novo funcionário mais bem pago da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campo Grande.

A Justiça autorizou a quebra do sigilo dos celulares dos Guardas Municipais presos com um arsenal do mais alto poder ofensivo. Os investigadores do GARRAS acreditam que com tais informações chegarão finalmente aos verdadeiros “senhores das armas”.

A “boa” do dia é que a Prefeitura de Campo Grande vai recapear a partir deste mês: 44 ruas e avenidas. As obras vão custar R$ 17 milhões e foram financiadas pela CEF.

A Santa Casa será investigada por uma comissão de Vereadores da nossa Câmara. Eles querem conhecer os contratos do hospital e entender “como” por lá rola tanta grana e a conversa é que a Santa Casa está sempre na “pinimba’.

Dos nossos 3 senadores apenas Simone Tebet (MDB) votou pela manutenção do COAF nas mãos do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Politicamente essa atitude pouco significa, mas em se tratando de ética e combate à corrupção essa atitude tem peso de ouro.

O Banco Central vai permitir que se abra conta em dólar no Brasil e em reais no exterior. Isso vai facilitar a entrada de mais estrangeiros e acelerar os negócios dos exportadores e importadores brasileiros.

Em Cuiabá-MT, a Polícia Civil fez uma baita operação contra o “jogo do bicho” e acabou prendendo o Comendador João Arcanjo Ribeiro, apontado como o “Rei do Bicho”. Na casa dele foram apreendidos R$ 201 mil reais. O genro de Arcanjo, Giovanni Zem Rodrigues, foi preso quando desembarcava no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Arcanjo e o genro seriam líderes de uma organização criminosa que explora o jogo no Mato Grosso.

O Procon/MS deu uma “incerta” nas empresas Motta e Andorinha na nossa Rodoviária e constatou que as duas continuam desrespeitando o Estatuto do Idoso que estabelece passagem gratuita a idosos. As empresas simplesmente não respeitam a legislação e apostam na falta de fiscalização. O Procon e a imprensa têm ‘batido em cima’, mas esses abusados empresários fazem de conta que o Estatuto inexiste. O “Barata” – dono da Motta – bem que merecia uma ‘chinelada’ pelo descaramento empresarial, mas vamos trocar isso por ‘tripla’ chicotada.

