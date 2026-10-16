Prefeitura oferece aluguel social a famílias afetadas pela chuva

A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta sexta-feira (16) o atendimento de cerca de 40 famílias da comunidade Cidade dos Anjos, com oferta de aluguel social no valor de R$ 500 por família. O atendimento ocorreu no Cras do Lageado, após as fortes chuvas provocarem inundações nas casas e deixarem moradores em situação de vulnerabilidade.

Durante a agenda, a prefeita Adriane Lopes destacou que o recebimento do aluguel social não compromete o direito das famílias à moradia definitiva e que a administração municipal trabalha para viabilizar a construção de novas unidades habitacionais.

“Vocês podem ir para o aluguel social que vocês não perdem nenhum direito. O tempo que vocês residem ali não vai ser apagado, a luta de vocês não vai ser apagada. Vocês terão a garantia da moradia digna”, afirmou a prefeita.

O benefício será pago a partir da próxima semana e poderá ser utilizado pelas famílias para alugar uma moradia até a entrega das novas unidades habitacionais, conforme explicou o secretário municipal da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), Cláudio Marques.

“Há mais de quatro anos, essas famílias moram em um terreno que não é apropriado para habitação e sofreram com a última chuva, com inundações nas casas e perdas. A Prefeitura está disponibilizando o aluguel social de forma emergencial, para que elas possam alugar uma unidade habitacional e receber esse recurso até a entrega das novas moradias”, explicou o secretário.

Segundo Cláudio, o trabalho com as famílias começou há aproximadamente três anos, com cadastramento e busca por alternativas para viabilizar o acesso à casa própria. A construção de novas unidades habitacionais permitirá o encaminhamento dos moradores para as moradias definitivas.

A mobilização também envolve equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e da Fundação Social do Trabalho (Funsat), que poderá auxiliar no encaminhamento de moradores ao mercado de trabalho.

Durante temporais, a Prefeitura orienta a população a evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de fios caídos e estruturas danificadas. Em caso de emergência, os moradores podem acionar o 156 (Prefeitura), 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil). As equipes municipais seguem mobilizadas para atender às ocorrências nas regiões atingidas.