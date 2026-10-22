Pedro Chaves assume presidência da Academia de Letras de MS

Academia completa 55 anos e aposta em novos leitores

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Ascom

Academia completa 55 anos e quer sair das estantes

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras vai trocar de comando no dia 30 de outubro. O ex-senador e educador Pedro Chaves assume a presidência da entidade com uma missão que parece simples, mas não é: fazer a literatura chegar a quem nem sempre tem o hábito de abrir um livro.

A posse ocorre às 19h30, em Campo Grande, durante a comemoração dos 55 anos da instituição. A nova diretoria comandará a academia no triênio 2026-2029.

Plano é levar livros para escolas e universidades

Eleito em 1º de outubro, Chaves promete aproximar a academia da população, especialmente dos jovens. Entre os projetos estão o Academia na Escola e o Academia na Universidade, iniciativas para divulgar autores e incentivar novos leitores.

A proposta é boa, mas o desafio é tirar os livros do discurso e colocá-los nas mãos da garotada. Afinal, preservar a literatura é importante; fazer com que ela seja lida, porém, dá bem mais trabalho.

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