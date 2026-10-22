Governo de MS anuncia investimentos e ações emergenciais para melhorar o tráfego nas rodovias do Vale do Ivinhema

Para melhorar o tráfego e a segurança dos usuários nas rodovias da região do Vale do Ivinhema, o governador Eduardo Riedel anunciou intervenções emergenciais nos trechos críticos, com a destinação de R$ 100 milhões para realização dos trabalhos. A iniciativa busca garantir melhores condições nos trechos até que avancem as obras de restauração previstas para as estradas.

Equipes técnicas da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), percorrem os trechos da região Sul para realizar um levantamento in loco das condições das estradas.

“Autorizei a Secretaria de Infraestrutura a alocar esses R$ 100 milhões de reais para a gente poder fazer um trabalho emergencial, garantindo segurança e trafegabilidade naquela região”, afirmou o governador Eduardo Riedel, que pontuou ainda que equipes de conservação e reparação de rodovias já está realizando serviços de manutenção e tapa-buracos, desde o último dia 17 de outubro, em diversas rodovias do Estado, como na MS-160, entre os municipios de Tacuru e Sete Quedas, e em trechos das rodovias MS-141 e MS-480, na região do Vale do Ivinhema.

Equipes da Agesul estão nas rodovias para os reparos emergenciais na MS-380

A vistoria contempla as rodovias MS-141, MS-160, MS-475, MS-473, MS-295, MS-134, MS-276 e MS-480. O objetivo é verificar as condições do pavimento e identificar os pontos que demandam intervenções, reunindo informações técnicas para elaborar um diagnóstico e depois apresentar ao governador, para realização de ações de recuperação previstas no programa Pro Reveste.

A partir desse levantamento, o Governo do Estado poderá definir as prioridades e traçar um plano de ação para a recuperação das rodovias, considerando a necessidade de melhorar o tráfego, ampliar a segurança viária e garantir melhores condições de deslocamento aos moradores, produtores rurais e transportadores que utilizam esses corredores.

Os levantamentos preliminares da Agesul apontam danos no revestimento asfáltico, sem indicação inicial de comprometimento das estruturas das vias. De acordo com o diretor-presidente da Agência, Gil Márcio Franco, as rodovias que apresentam buracos têm mais de dez anos de existência.

“São essas estradas com capa antiga. Estamos verificando a situação e vamos corrigir com o Pro Reveste, um programa piloto que está em execução na MS-162, na região de Sidrolândia, que tem dado certo para essas estradas. Tivemos muitas chuvas este ano, o que impactou fortemente no asfalto dessas estradas. A determinação do governador é que a gente dê uma sobrevida para essas rodovias até iniciar o Crema”, explicou.

No modelo Crema (Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias) cabe à empresa contratada a responsabilidade não apenas pela execução das obras, mas também pela manutenção do pavimento por um período determinado. Ele ainda agrega ainda a etapa de elaboração do projeto, permitindo maior controle de qualidade, redução de custos e otimização dos prazos.

Recuperação de 730 quilômetros e manutenção

Riedel explicou que o Governo do Estado trabalha na estruturação de uma solução de longo prazo para a restauração de aproximadamente 730 quilômetros de rodovias, que inclui trechos considerados entre os mais críticos da malha estadual, especialmente no Vale do Ivinhema.

O projeto está sendo desenvolvido com apoio do Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), integrante do Grupo Banco Mundial, e prevê a reestruturação desse conjunto de rodovias por meio de um modelo de parceria de longo prazo, com previsão de manutenção dos trechos por dez anos. A proposta busca assegurar não apenas a recuperação do pavimento, mas também a conservação contínua das estradas.

“É um bloco de 730 km que a gente, pelo Banco Mundial, contratou um projeto. Eles estão em andamento para que possamos reestruturar numa PPP. Ali não cabe cobrança de pedágio nem concessão, então a gente vai fazer a reestruturação e a empresa que ganhar ficará responsável pela manutenção de 10 anos de todo esse eixo de 730 km”, explicou o governador.

Riedel ressaltou, no entanto, que a situação de alguns trechos não permite aguardar o início das obras estruturantes. A previsão apresentada é de que a execução dos serviços comece no primeiro semestre de 2027, o que exige medidas intermediárias para atender às necessidades mais urgentes da população.

Paralelamente às intervenções emergenciais e à estruturação do projeto de restauração, o Governo do Estado prepara uma nova etapa de contratação dos serviços de manutenção rodoviária.

Os contratos atuais, que estão em fase de encerramento, darão lugar a contratos mais eficientes e abrangentes. Os processos licitatórios já estão em fase final, com previsão de efetivação em aproximadamente 90 dias. A mudança busca ampliar a cobertura dos serviços e garantir melhores condições de conservação da malha rodoviária estadual.

Obras emergenciais para garantir o tráfego seguro dos usuários

Obras rodoviárias avançam em diferentes

O governador lembra do conjunto de investimentos e obras rodoviárias em andamento ou contratação em MS, com corredores estratégicos como MS-267, MS-262, MS-040, MS-213, MS-215, MS-355, MS-320, MS-377 e MS-240. Na região Leste, a MS-320, que liga Três Lagoas a Inocência (cerca de 63 km até a BR-158), recebeu ordem de serviço em dezembro de 2025, com investimento inicial de R$ 276 milhões e já alcançou cerca de 25% de execução; a MS-377 teve 48 km restaurados (R$ 34,8 milhões) entregues em agosto de 2026, reforçando a ligação de Água Clara a Inocência.

No Vale do Ivinhema, a MS-134 em Nova Andradina conta com mais de R$ 96,3 milhões para contratação da pavimentação, enquanto a MS-141 está planejada entre Nova Andradina e Angélica (cerca de 89 km, com projeto executivo contratado) e a MS-276 recebe restauração entre Indápolis e Deodápolis. O Estado segue ainda com projetos e contratações para pavimentar e recuperar corredores importantes para o escoamento da produção, integração entre municípios e acesso a polos industriais e agrícolas.

Destaque nacional

Apesar da realidade de manutenção de rodovias com revestimento antigo, esta semana o Ranking de Competitividade dos Estados de 2026, elaborado pelo CLP (Centro de Liderança Pública), apontou Mato Grosso do Sul como o segundo estado do País em qualidade das rodovias, atrás apenas do Estado de São Paulo.

Para o governador Riedel, entretanto, a boa classificação geral não elimina os problemas enfrentados pelos usuários em trechos específicos. Por esta razão é tão importante que o Estado adote ações emergenciais que possam melhorar as condições das rodovias, antes que os projeto a longo prazo sejam realizados.