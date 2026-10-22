Estudantes da Rede Estadual e do Clube de Ciências do Bioparque são premiados em evento científico

A curiosidade de quatro estudantes da Rede Estadual de Ensino sobre como tornar o aprendizado mais interessante, deu origem a um projeto que ultrapassou os limites da sala de aula e conquistou reconhecimento na ciência sul-mato-grossense. Desenvolvida no âmbito do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal, a pesquisa sobre a criação de um jogo educativo de astronomia garantiu o 3º lugar na categoria Ciências Sociais Aplicadas (PICTEC) da Fetec-MS (Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul).
O projeto foi desenvolvido pelos estudantes Bianca Mattos Lins Vilalba Frazão, Emily Quintiliana Amaral Diehl, Flávia Akemy Saito e Kayk da Silva Mengassi, da Escola Estadual Blanche dos Santos Pereira. A proposta nasceu de um desafio presente no cotidiano escolar, como tornar o ensino de Física, especialmente os conteúdos relacionados à astronomia, mais dinâmico, acessível e envolvente para os estudantes do Ensino Médio.
A resposta encontrada pelo grupo foi unir conhecimento e diversão. O jogo educativo está em fase de testes e busca facilitar a compreensão dos conteúdos por meio de uma experiência interativa, capaz de estimular o interesse dos alunos e tornar o aprendizado mais participativo. Os primeiros resultados têm sido positivos, fortalecendo a continuidade da pesquisa.
Mais do que desenvolver um recurso didático, os estudantes vivenciam etapas fundamentais da produção científica, sendo elas, identificar um problema, elaborar uma proposta, testar possibilidades e avaliar resultados. É nesse processo que a ciência deixa de ser apenas um conteúdo dos livros e passa a fazer parte da realidade dos jovens.
A pesquisa teve início no segundo semestre de 2025 e ganhou continuidade ao longo deste ano, com o suporte técnico e a infraestrutura oferecidos pelo Bioparque Pantanal. Para a estudante Flávia Akemy Saito, esse acompanhamento foi importante para o amadurecimento do projeto e para a conquista do reconhecimento na feira.
“Nosso projeto começou no ano passado e demos continuidade neste ano. A estrutura e o apoio dos profissionais do Bioparque foram fundamentais para estruturarmos a pesquisa e alcançarmos esse resultado”, destaca a estudante.
A conquista na Fetec-MS também evidencia o potencial da iniciação científica na educação básica. Ao investigar questões que fazem parte de sua realidade, os estudantes desenvolvem autonomia, criatividade, pensamento crítico e capacidade de encontrar soluções que contribuem tanto para a trajetória escolar quanto para futuras escolhas profissionais.
A participação do Clube de Ciências na FETEC-MS foi além do projeto premiado. A feira também abriu espaço para a apresentação de outras pesquisas desenvolvidas por escolas integrantes da iniciativa, demonstrando a diversidade de temas que podem ser explorados quando os estudantes têm acesso a orientação e oportunidades para investigar.