Estudantes da Rede Estadual e do Clube de Ciências do Bioparque são premiados em evento científico

A curiosidade de quatro estudantes da Rede Estadual de Ensino sobre como tornar o aprendizado mais interessante, deu origem a um projeto que ultrapassou os limites da sala de aula e conquistou reconhecimento na ciência sul-mato-grossense. Desenvolvida no âmbito do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal, a pesquisa sobre a criação de um jogo educativo de astronomia garantiu o 3º lugar na categoria Ciências Sociais Aplicadas (PICTEC) da Fetec-MS (Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul).

O projeto foi desenvolvido pelos estudantes Bianca Mattos Lins Vilalba Frazão, Emily Quintiliana Amaral Diehl, Flávia Akemy Saito e Kayk da Silva Mengassi, da Escola Estadual Blanche dos Santos Pereira. A proposta nasceu de um desafio presente no cotidiano escolar, como tornar o ensino de Física, especialmente os conteúdos relacionados à astronomia, mais dinâmico, acessível e envolvente para os estudantes do Ensino Médio.

A resposta encontrada pelo grupo foi unir conhecimento e diversão. O jogo educativo está em fase de testes e busca facilitar a compreensão dos conteúdos por meio de uma experiência interativa, capaz de estimular o interesse dos alunos e tornar o aprendizado mais participativo. Os primeiros resultados têm sido positivos, fortalecendo a continuidade da pesquisa.

Estudantes foram premiados em pesquisa sobre jogo educativo de astronomia

Mais do que desenvolver um recurso didático, os estudantes vivenciam etapas fundamentais da produção científica, sendo elas, identificar um problema, elaborar uma proposta, testar possibilidades e avaliar resultados. É nesse processo que a ciência deixa de ser apenas um conteúdo dos livros e passa a fazer parte da realidade dos jovens.

A pesquisa teve início no segundo semestre de 2025 e ganhou continuidade ao longo deste ano, com o suporte técnico e a infraestrutura oferecidos pelo Bioparque Pantanal. Para a estudante Flávia Akemy Saito, esse acompanhamento foi importante para o amadurecimento do projeto e para a conquista do reconhecimento na feira.

“Nosso projeto começou no ano passado e demos continuidade neste ano. A estrutura e o apoio dos profissionais do Bioparque foram fundamentais para estruturarmos a pesquisa e alcançarmos esse resultado”, destaca a estudante.

A conquista na Fetec-MS também evidencia o potencial da iniciação científica na educação básica. Ao investigar questões que fazem parte de sua realidade, os estudantes desenvolvem autonomia, criatividade, pensamento crítico e capacidade de encontrar soluções que contribuem tanto para a trajetória escolar quanto para futuras escolhas profissionais.

A participação do Clube de Ciências na FETEC-MS foi além do projeto premiado. A feira também abriu espaço para a apresentação de outras pesquisas desenvolvidas por escolas integrantes da iniciativa, demonstrando a diversidade de temas que podem ser explorados quando os estudantes têm acesso a orientação e oportunidades para investigar.