Super Vagas reúne opções com salários acima do mercado 

O projeto “Super Vagas”, mantido pela Agência da Fundação Social do Trabalho (Funsat), completou um ano de funcionamento em Campo Grande com uma taxa de efetividade de 90% no preenchimento de postos de trabalho. A iniciativa divulga oportunidades profissionais com salários acima da média do mercado, benefícios e possibilidades de ascensão na carreira para trabalhadores da Capital.

Desde o lançamento, em outubro de 2025, o projeto publicou 50 anúncios especiais. No mês de aniversário da iniciativa, a agência disponibilizou chamadas para as funções de pizzaiolo, operador de guindaste, comprador e analista de logística, com remunerações variando entre R$ 3.500 e R$ 6 mil. A maioria dos postos exige comprovação de experiência profissional na área.

A diretoria de Vagas e Emprego da fundação aponta que 80% das ofertas cadastradas no Super Vagas correspondem a postos únicos, exigindo rapidez dos candidatos no processo de candidatura. A maior parte dos trabalhadores contratados pelo projeto já mantinha o currículo atualizado e regularizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), plataforma utilizada pela instituição para gerenciar os anúncios.

O atendimento aos candidatos ocorre gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Os interessados encontram suporte na sede central da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, número 992, na Vila Glória, ou na unidade da Região Bandeira, situada na Rua Anacá, número 699, no Polo Moreninhas. A divulgação das vagas também é acompanhada diariamente pelas redes sociais oficiais do órgão no Instagram e Facebook.