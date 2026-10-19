Mês do Idoso movimenta Centros de Convivência na Capital  

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) promove uma programação especial em celebração ao Mês do Idoso nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Convivência do Idoso (CCIs) de Campo Grande. As atividades visam valorizar a pessoa idosa, estimular hábitos saudáveis, exercitar as funções cognitivas e fortalecer a autoestima e os laços afetivos dos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

No CCI Vovó Ziza, unidade que reúne 890 idosos cadastrados em atendimentos diários, a programação contou com bingo recreativo e apresentações culturais de violão, percussão e dança de salão, preparadas pelas equipes técnicas e frequentadores. O espaço acolheu também a visita de idosos do Centro de Convivência de Ribas do Rio Pardo para troca de experiências.

Simultaneamente, o CCI Piratininga promoveu o Baile da Primavera com a escolha da Miss e do Mister CCI Piratininga 2026. A promoção da saúde alimentar ganhou espaço no CCI Elias Lahdo, onde a técnica Rosilma Salamoni ministrou palestras orientando cuidados diários com a nutrição, prevenção de doenças e manutenção da autonomia.

A frequentadora Nilza de Jesus Oliveira, de 85 anos, relatou o impacto do aprendizado na sua rotina diária. “Eu sou muito vaidosa e me preocupo muito com a alimentação. Eu mesma cozinho a minha comida porque moro sozinha. Agradeço muito às palestras de nutrição que dão lá. O médico me elogia muito quando olha meus exames. Muitas mulheres da minha idade já não andam mais, e não têm coragem para nada. Eu sou uma pessoa sadia e aprendi muita coisa sobre Nutrição no CCI”, concluiu Nilza.

Nas unidades socioassistenciais dos bairros, as dinâmicas focaram na conscientização e no lazer. O CRAS Estrela Dalva organizou bingo e lanche coletivo. O coordenador Alessandro Chaves ressaltou que o objetivo da equipe buscou reconhecer a contribuição dos idosos para a sociedade e estimular a convivência, trabalhando para fortalecer vínculos afetivos, oferecer diversão e exercitar funções cognitivas.

No CRAS Canguru, os participantes integraram uma palestra interativa sobre mitos e verdades do envelhecimento ativo na faixa dos 60 anos ou mais. A técnica Suellen da Silva Florenciano explicou que abordou o processo de envelhecimento, o uso da tecnologia, a prática de atividades físicas e a inserção em grupos de apoio.

A convivência diária nos centros municipais propicia a superação de desafios pessoais. Alfredo Marcos da Silva, morador do bairro Tiradentes e eleito Mister 70+ no concurso municipal, frequenta o CCI Vovó Ziza acompanhado da esposa. Enquanto ela pratica ginástica, ele treina voleibol adaptado.

“Para mim foi uma surpresa. Foi um concurso municipal muito bem-organizado pela prefeitura, tinha muito idoso e eu ganhei, isso foi muito legal. Minha família também ficou muito contente com a conquista. A transição da gente de trabalhador para aposentado não é fácil, a gente sente um baque danado. Os CCIs são muito importantes para nós porque tiram a gente do sofá, de dentro de casa, e salvam de uma depressão”, enfatizou Alfredo.

A acolhida diária também transforma a rotina de dona Rita Machado, usuária do CCI Vovó Ziza há sete anos ao lado da filha, onde encontra espaço de apoio após perdas familiares.

“A comida é boa, as meninas servem a gente muito direitinho, com atenção. Aqui é a nossa casa. Eu amo quando vem o pessoal de fora, é bom para eles virem conhecer e para a gente fazer amizade. O meu negócio é bater papo, eu gosto muito de amizade”, completou Rita.