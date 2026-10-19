CPI dos tapa-buracos promete investigar a buraqueira na Capital

Tapa-buracos não tapa a crise e Câmara prepara CPI em Campo Grande

A buraqueira que castiga Campo Grande chegou à Câmara Municipal com pedido de investigação. Vereadores reuniram assinaturas para abrir uma CPI sobre o serviço de tapa-buracos, alvo de reclamações de moradores que continuam esperando ruas em melhores condições.

A proposta, apresentada pela vereadora Luiza Ribeiro (PT), prevê 120 dias de apuração. Entre os pontos estão possíveis irregularidades em contratos, redução dos investimentos na manutenção viária em 2026 e falta de respostas da Prefeitura a pedidos de informação aprovados pelos parlamentares.

O requerimento será analisado pela Procuradoria Jurídica da Câmara. Se receber parecer favorável, a Mesa Diretora deverá oficializar a comissão e definir seus integrantes, incluindo presidente e relator.

Enquanto isso, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, André Moura Brandão, foi convocado para prestar esclarecimentos na sessão de 20 de outubro. A população aguarda soluções para os buracos; agora, os vereadores querem descobrir por que o remendo não resolve o problema.