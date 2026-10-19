Senado avalia ampliar vacinação

Propostas apresentadas no Congresso ainda estão em análise e podem ampliar a proteção oferecida pelo SUS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Senado discute novas vacinas enquanto a desinformação também entra na mira

O Senado tem três propostas em análise que podem mudar a política de vacinação no Brasil. A pauta inclui novas vacinas na rede pública e medidas para combater a divulgação de informações falsas sobre imunizantes. Uma das iniciativas, apresentada pela senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL), prevê a inclusão da vacina nonavalente contra o HPV no SUS. O imunizante amplia a proteção contra diferentes tipos do vírus.

Outra proposta da parlamentar trata da oferta da vacina contra o herpes-zóster para idosos. A medida busca ampliar o acesso à prevenção de uma doença que pode provocar dores intensas e complicações. Já o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) propõe punições para quem divulgar informações falsas sobre vacinas. Por enquanto, os projetos seguem em análise no Congresso, e a população continua aguardando a definição sobre possíveis mudanças na imunização pública.

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