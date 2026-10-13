Dentista é investigado por tentativa de abuso contra paciente em MS

Paciente afirma que dentista tentou tocar seus seios; investigação está nas mãos da Polícia Civil.

O que deveria ser uma consulta odontológica terminou em denúncia policial em Paranaíba (MS). Um dentista de 29 anos é investigado após uma paciente, de 32, relatar uma tentativa de abuso durante atendimento realizado no início de outubro. Segundo o relato da mulher, ela procurou o consultório para fazer uma limpeza nos dentes.

O profissional teria alterado o horário da consulta e dispensado o sócio e os funcionários da clínica, deixando os dois sozinhos no consultório. A paciente contou que, ao tentar se levantar após o procedimento, foi segurada pelos ombros. Conforme a denúncia, o dentista abriu parte do zíper do vestido dela e tentou tocar seus seios, alegando que faria uma massagem porque ela estaria tensa. A mulher conseguiu sair do local.

Depois do episódio, o profissional enviou áudios ao marido da paciente, que é seu primo. Nas gravações ele reconheceu ter colocado as mãos nos ombros da mulher, afirmou que era uma brincadeira e pediu desculpas caso ela tivesse se sentido incomodada.

O caso foi registrado como tentativa de estupro e será investigado pela Polícia Civil.