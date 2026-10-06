As Dez Mais

Terça, 6 de outubro de 2026.

Hoje é dia Mundial do Sorriso.

Faltam 19 dias para o 2º turno.

Manchetes do Correio do Estado:

Mercado projeta juros menores para o ano que vem…; Presidência da Assembleia abre disputa entre deputados do PL…; Santa Casa deve atender apenas alta complexidade.

Este programa será ouvido por gente que sabe que: “Muitas vezes será só você e Deus, mas acredite: ele é o suficiente!”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Tive a honra de ser o primeiro jornalista a entrevistar o secretário de Obras de Campo Grande nosso querido Andrezão. Ele pediu ‘um voto de confiança’ e que ‘não percam as esperanças em dias melhores…’.

2ª)

Falando em política: Lídio Lopes – com a prefeitura de Campo Grande na mão- foi muito mal votado. Dos 40 mil que dizia ter… teve a metade e ‘entrou’ raspando nas beradas…

3ª)

O mais ferrenho adversário e crítico de Lídio Lopes, candidato Bruno Ortiz, teve em Campo Grande, mais votos que o marido da prefeita…

4ª)

Londres Machado virou recordista nacional como deputado estadual em mandatos. Foi para seu 14º mandato. Mais tempo de mandato que a própria Assembleia de MS…

5ª)

MS elegeu pela 1ª vez um deputado estadual assumidamente gay. Trata-se do professor de Direito da UFGD, Tiago Botelho, do PT…

6ª)

Eduardo Riedel foi reeleito governador em 1º turno alcançando uma marca inédita na política sul-mato-grossense: Recebeu votos em todas as cidades do estado.

7ª)

Das 79 cidades de MS, Lula venceu em apenas 6 das 79 cidades. Flávio Bolsonaro ganhou todas as demais 76…

8ª)

Reinaldo Azambuja organizou o PL em MS e recebeu uma ‘carrada de votos’. Se elegeu e elegeu o outro senador, 3 dos 8 federais e a maior bancada na Assembleia: 9 deputados. Sob seu comando fez: barba, cabelo e bigode.

9ª)

Caso os votos de Jamilson Name -sub Júdice- sejam validados pela Justiça Eleitoral, o deputado ‘Copa do Mundo’ Márcio Fernandes vai “cair fora” na próxima legislatura…

10ª)

Os Trad’s que já foi a família política mais influente de MS estão no declínio final. Nelsinho vai “cair fora” no final do ano. Fábinho está sem mandato e Marquinhos vai ficar só como vereador e correndo sério risco de não se reeleger para mais nada em 28…

Chicotadas do dia!

A senadora do Agro viu derreter seu prestígio político. Abraçou dois candidatos e não elegeu nenhum. O desgaste se deu pelo apoio à prefeitura de Campo Grande. Dizem que ela deve rever seus apoios e tomar decisões amargas. Má orientada politicamente, caso continue derretendo corre o risco que não se reeleger na próxima. Para a sua desorientação política as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Daniele Sena; Joel Dias Moreira; Kátia Locatelli; Fátima Oliveira Pereira; Bruno Hindo Dittmar; Rita Cássia Mendes; Noeli Cardoso; Sueli Godoy; Sebastião Arruda; Gisele Barbosa Marques e Ubiracy Dantas da Silva.

Carnêt Social: a página elegante da cidade…

Deputados eleitos: Thiago Botelho e Daverson Matos do PL; Viviane Freitas: assessora da Cassy Monteiro, suplente que assume a vaga de vereadora na nossa Câmara de André Salineiro; Jean Lescano: assessor do deputado estadual Pedro Caravina; Suelli Telles e Hamilton Alvarenda: respectivamente presidente e financeiro do HCAA/CG e Isa Marcondes: eleita deputada federal prometendo botar ‘ordem’ na Zona em Brasília.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.