Passeio de lancha termina em tragédia após choque com troncos no rio

Acidente ocorreu durante o retorno da embarcação à margem do rio Paranaíba

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Troncos e galhos submersos atingiram a lancha durante o retorno à margem; mulher de 31 anos sofreu ferimentos graves e morreu no hospital

O que era para ser um passeio de lazer terminou em tragédia na noite de sábado (10), no rio Paranaíba, em Paranaíba, a cerca de 410 Km de Campo Grande. Marcela Letícia Alves dos Santos (31) morreu após um acidente com a embarcação. A lancha retornava para a margem com quatro pessoas a bordo quando atingiu um emaranhado de troncos e galhos submersos.

O impacto provocou um movimento brusco e mudou o rumo do passeio. Depois do acidente, os ocupantes encontraram Marcela inconsciente e a levaram a um hospital particular. Ela sofreu ferimentos graves na cabeça, mas não resistiu. O socorro foi prestado, porém a vítima morreu. O caso foi registrado na Polícia Civil de Paranaíba como morte decorrente de fato atípico e seguirá sob investigação.

O acidente reforça o perigo de obstáculos escondidos sob a água, que podem transformar um momento de lazer em uma ocorrência fatal.

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