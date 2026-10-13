Máfia do Pix: policial perde funções após operação contra esquema milionário

Servidora da Polícia Civil foi alvo de prisão preventiva na segunda fase da operação, realizada em Sidrolândia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução | Divulgacand

Operação Dirty Pix avança e deixa investigadora sem arma, crachá e senha

A conta chegou à Polícia Civil. Cristina Rosa Gomes de Carvalho foi afastada compulsoriamente das funções após virar alvo da Operação Dirty Pix, que investiga um esquema de corrupção e desvio de recursos públicos em Sidrolândia. A investigadora teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (13), por ordem do corregedor-geral da Polícia Civil, Clever José Fante Esteves. Além do afastamento, a medida suspende os acessos aos sistemas policiais, interrompe as férias da servidora e determina a entrega da arma, da carteira funcional e de outros bens públicos utilizados no trabalho.

Lotada na Delegacia de Polícia de Sidrolândia, a investigadora foi alvo da segunda fase da operação, deflagrada em 7 de outubro. A ação é conduzida pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio do Gaeco e da Promotoria de Justiça local.

O caso apura um esquema apelidado de “Máfia do Pix”, envolvendo mais de R$ 18 milhões em convênios ligados à entidade responsável pelo hospital de Sidrolândia. As investigações apontam possíveis fraudes em planos de trabalho, superfaturamento, direcionamento de contratos e repasses de propina por transferências bancárias.

Também foram presos preventivamente o presidente do hospital, Jacob Meeuvis Breure, e o assessor político Júlio César Alves da Silva. Enquanto a investigação avança, o dinheiro público segue no centro das perguntas que precisam de resposta.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Conselheiros do TCE-MS novamente na mira da Justiça

Milton - 0
Caso envolve suspeitas de fraude e direcionamento em licitação para contratação da empresa Dataeasy A Justiça de Mato Grosso do Sul marcou para julgamento um...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 6 de outubro de 2026. Hoje é dia Mundial do Sorriso. Faltam 19 dias para o 2º turno. Manchetes do Correio do Estado: Mercado projeta juros menores...
Leia mais

Briga de bar terminou em morte e rendeu 12 anos de cadeia

Milton - 0
Do bate-boca ao tribunal: réu pega 12 anos por homicídio A discussão começou em um bar, mas terminou em tragédia. Leandro Rojas de Souza, de...
Leia mais

Capital participa de imersão internacional sobre inovação e gestão educacional na China

ANELISE PEREIRA - 0
Campo Grande está entre as capitais brasileiras representadas em uma imersão internacional voltada ao intercâmbio de experiências e ao desenvolvimento de novas perspectivas para...
Leia mais