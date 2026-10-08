Erradicação da Pobreza: Em nove meses, FAC atinge 23 mil atendimentos a famílias carentes 

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) chega ao mês de outubro com uma conquista importante. Em nove meses foram realizados 23 mil atendimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social, através da distribuição de alimentos e cursos de capacitação para ampliação de renda. O resultado chega exatamente no mês em que é celebrado o dia internacional da erradicação da pobreza.

Para a prefeita Adriane Lopes, o objetivo principal é garantir que as famílias tenham acesso digno a uma vida de maior qualidade “Nós estamos celebrando a marca de mais de 20 mil atendimentos e queremos continuar avançando, por meio de programas da prefeitura que permitam expandir esse número e garantir segurança alimentar para nossa população e aumento da renda dentro de casa”, destaca.

A política pública municipal segue o primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que é a erradicação da pobreza. A presidente do FAC, Adir Diniz destaca que o tema é tratado como prioridade na gestão. “A erradicação da pobreza é um dos temas mais urgentes a serem atendidos. A importância já começa pelo fato dele ser o número um dos 17 ODS da agenda 2030”, relata.

Entre as ações, o Fundo de Apoio a Comunidade tem atuação voltada à segurança alimentar por meio do Projeto Prato Colorido, que consiste na distribuição de kits de hortifrútis, preparados a partir de produtos cultivados na horta educativa da Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA) e de insumos recebidos por meio de doações.

Além da alimentação, cursos de culinária, artesanato e sustentabilidade permitem que a população tenha novas formas de ganho financeiro “Não é só dar o alimento para quem precisa, nós também temos o papel social de inserir essas pessoas no mercado de trabalho a fim de que elas tenham poder aquisitivo real, a fome não espera e por isso temos o programa prato colorido, mas para além disso queremos oportunizar crescimento pessoal e profissional” finaliza Adir Diniz.

As ações ganham ainda mais relevância no dia 17 de outubro, Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, data que chama a atenção para o enfrentamento da vulnerabilidade social e para a importância de iniciativas voltadas à segurança alimentar e à promoção da dignidade das famílias. A mobilização internacional relembra o protesto popular ocorrido em Paris no ano de 1987, quando manifestantes alertaram que a miséria extrema viola os direitos humanos. A ONU instituiu a data oficial de conscientização em 1992.