CG Tech Day é adiado para novembro e terá foco em carreira e tecnologia

O CG Tech Day 2026, promovido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), foi adiado para o dia 24 de novembro. O evento será realizado durante todo o dia, no Auditório do Bioparque Pantanal, com participação gratuita e aberta ao público.

A programação reúne temas relacionados à tecnologia, inovação, negócios e mercado de trabalho, com o objetivo de aproximar profissionais, estudantes e pessoas interessadas em ingressar ou se desenvolver no setor tecnológico.

Um dos destaques será a apresentação de novidades sobre os cursos gratuitos oferecidos pela Agetec em parceria com a Escola da Nuvem. A iniciativa disponibiliza as formações Tech para Todos e Fundamentos de Computação em Nuvem 1 e 2, com aulas on-line e ao vivo.

Os cursos são destinados tanto a quem busca iniciar uma trajetória profissional na área de tecnologia quanto a quem deseja ampliar os conhecimentos no setor. As formações contam com certificação AWS (Amazon Web Services), reconhecida internacionalmente.

Após a conclusão dos cursos, os participantes passam a integrar por dois anos o programa de empregabilidade da Escola da Nuvem, que oferece suporte ao desenvolvimento profissional, preparação para o mercado de trabalho e conexão com oportunidades de emprego na área de tecnologia.

O CG Tech Day também será um espaço para troca de experiências e conexões entre pessoas que atuam ou desejam ingressar no setor. As inscrições já realizadas continuam válidas para a nova data, sem necessidade de novo cadastro.

A programação atualizada e outras informações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Campo Grande e da Agetec.

Serviço

CG Tech Day 2026 – Encontro do Profissional de Tecnologia da Informação de Campo Grande