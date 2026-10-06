Aos 21, mineira vira a deputada federal mais jovem do Brasil

Influenciadora com 1,9 milhão de seguidores, ela defende pautas sociais, direitos trabalhistas e políticas para a juventude

A mineira Ana Elisa Santos Silva, de 21 anos, foi eleita deputada federal por Minas Gerais e se tornou a mulher mais jovem a conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Filiada ao PT desde março, ela chamou atenção pelo alcance nas redes sociais. Natural de Divinópolis, Ana Elisa é estudante de Direito, estagiária e influenciadora digital.

Com 1,9 milhão de seguidores em uma rede social, ganhou projeção ao abordar temas como racismo, feminismo e direitos sociais. A campanha foi concentrada principalmente na internet, estratégia que a própria eleita atribui ao resultado nas urnas. Entre suas propostas estão cotas raciais, combate à desinformação e ao racismo, passe livre universitário intermunicipal e fortalecimento do ensino público.

Ana Elisa também defende políticas para o primeiro emprego, o fim da escala 6×1 e medidas voltadas aos trabalhadores e ao desenvolvimento social de Minas Gerais. Eleita pela Federação Brasil da Esperança, sua campanha arrecadou mais de R$ 100 mil em uma vaquinha eleitoral.